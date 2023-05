Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie. Eksplozje nad Kijowem

W poniedziałek rano na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ukraińska armia przekazała, że zestrzeliwuje cele nad Kijowem.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o wysokiej aktywności rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95 i Tu-160 oraz okrętów z rakietami Kalibr na Morzu Czarnym. na terenie wszystkich obwodów kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

This was reported by Operational Command South of the Armed Forces of #Ukraine . pic.twitter.com/pEjDeiq5zm

#Russia took two Kalibr cruise missile carriers to the Black Sea.

Mieszkańcy ukraińskich miast zostali poproszeni o ukrycie się w schronach.

BREAKING:

Russia has just launched a massive wave of missile strikes against Ukraine.

More than 20 TU-95/TU-160s bombers are in the air and Kalibr missiles have also been launched from ships/subs

The missiles will reach Ukraine in 20-30 minutes

It’s 3AM and people are asleep pic.twitter.com/VpLa0bjqP8

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2023