Władimir Putin w trakcie czwartkowej sesji plenarnej Wałdajskiego Klubu Dyskusyjnego przekonywał, że Polska polonizowała tereny rosyjskie. Prezydent Rosji uważa, że Ukraińcy byli narodem rosyjskim dopóki Polacy nie zaczęli wprowadzać zmian w „zachodniej części państwa ruskiego”.

W czwartkowym przemówieniu, rosyjski prezydent powtarzał swoje oskarżenia, że Zachód dąży do zdominowania świata. Zakończył wezwaniem do wzajemnego szacunku, zamiast wydawania nowych gróźb. Zapytany o perspektywę wojny nuklearnej powiedział: „Nic nie powiedzieliśmy o użyciu broni nuklearnej”.

Putin dodał, że Rosja zawsze odpowiadała jedynie „wskazówkami” na prowokacyjne stwierdzenia dotyczące użycia broni nuklearnej z Zachodu.

Powtórzył jednak twierdzenie, że Ukraina może przygotowywać brudną bombę, konwencjonalny materiał wybuchowy przenoszący materiał radioaktywny.

Putin przekonywał, że wzrost napięć nuklearnych nie jest napędzany przez Moskwę, ale przez zachodnich przywódców. Robiono to po to, by odstraszyć „neutralne kraje” od współpracy z Rosją, jak twierdził Putin, przedstawiając ją jako „przerażającą”.

Odpowiadając na pytania, rosyjski prezydent przekonywał, że Ukraińcy byli narodem rosyjskim dopóki Polacy nie zaczęli wprowadzać zmian w „zachodniej części państwa ruskiego”.

„Jeśli jakaś część jednej grupy etnicznej uznała, że ​​osiągnęła taki poziom i uważa się za odrębny lud, można to traktować z szacunkiem. Ale to się nie stało samo, tam państwa zaczęły promować swoje interesy. Na terenach, które wpadły w ręce Polski, nastąpiła wyraźna polaryzacja” — kontynuował.

„W Polsce te rosyjskie terytoria były polonizowane, a Polacy mocno wpłynęli na to, jakim językiem mówiło się na tych ziemiach. Można to sprawdzić w archiwach, jak ludzie na tych ziemiach pisali do Warszawy, żeby przestrzegano ich praw i do Moskwy, żeby tych praw broniła” — dodał Putin.

Putin został zapytany, czy nadal uważa, że Ukraińcy i Rosjanie stanowią jeden naród. „To jest fakt historyczny. Te tereny, to tam w IX w. narodziło się państwo rosyjskie, to był jeden naród, który mówił jednym językiem. Dopiero polskie wpływy w XIV i XV w. spowodowały zmiany w zachodniej części państwa ruskiego” — zakończył rosyjski prezydent.

