W wywiadzie dla El Pais, liderka Zjednoczenia Narodowego we Francji, Marine Le Pen, przekonywała, że natychmiastowe negocjacje byłyby najlepszym wyjściem z wojny, ponieważ zarówno zwycięstwo Rosji, jak i Ukrainy nie oznaczałoby nic dobrego dla świata.

„Jeśli Rosja wygra wojnę, będzie to katastrofa, ponieważ wszystkie kraje, które mają konflikt terytorialny, będą myśleć, że mogą go rozwiązać bronią” – powiedział Le Pen.

„Jeśli Ukraina wygra, będzie to oznaczać, że NATO przystąpiło do wojny, bo jestem przekonana, że Ukraina nie może militarnie pokonać Rosji bez siły NATO. A to oznacza, że III wojna światowa została rozpętana” – dodała.

Jest trzecia opcja. „Jeśli nadal będziemy powoli dostarczać broń na Ukrainę, tak jak robimy to teraz, czeka nas nowa wojna stuletnia, która, biorąc pod uwagę straty w ludziach, będzie strasznym dramatem” — powiedziała Le Pen.

Najnowszy sondaż instytutu Elabe wskazuje, że założycielka Zjednoczenia Narodowego (RN) Marine Le Pen mogłaby wygrać wybory prezydenckie. Elabe przeprowadził sondaż na zlecenie francuskiej telewizji informacyjnej BFMTV. Według jego wyników szefowa dawnego Frontu Narodowego w pierwszej turze mogłaby liczyć na poparcie 31 proc., jak podał profil Europe Elects. To wzrost aż o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego sondażu. Urzędujący prezydent Emmanuel Macron otrzymałby, według Elabe, 23 proc. głosów. W jego przypadku poparcie zmniejszyło się o 5 pkt proc. Na trzecim miejscu w sondażu znalazł się lider parlamentarnej lewicy Jean-Luc Mélenchon z wynikiem 18,5 proc., co oznacza spadek o 3,5 pkt proc.

Komentatorzy wiążą spadek poparcia dla prezydenta Macrona i jego liberalnego obozu politycznego z forsowaną przez władzę reformą emerytalną. Plan podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat wywołał masowe protesty uliczne, ostro tłumione od miesięcy przez służby policyjne.

