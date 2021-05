Rosja zatwierdziła 500 milionów dolarów pożyczki dla Białorusi

Rosja zatwierdziła 500 milionów dolarów pożyczki państwowej dla Białorusi, pieniądze zostaną przelane w najbliższej przyszłości, ale kwestia dodatkowej pomocy Moskwy dla Mińska nie została poruszona na spotkaniu prezydentów – przekazał dziennikarzom w sobotę na konferencji rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak poinformowała agencja prasowa Tass, Rosja zatwierdziła 500 milionów dolarów pożyczki państwowej dla Białorusi, pieniądze zostaną przelane w najbliższej przyszłości, ale kwestia dodatkowej pomocy Moskwy dla Mińska nie została poruszona na spotkaniu prezydentów – powiedział dziennikarzom w sobotę po konferencji rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Według Pieskowa pieniądze trafią do Mińska „w najbliższej przyszłości”. „Przynajmniej nie ma przeszkód, wszystko jest uzgodnione” – powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta.

Rzecznik Kremla zaznaczył, że ogłoszono to „na długo przed tymi wszystkimi historiami z samolotem” i potwierdził termin końca czerwca. Jednak Pieskow nie mógł podać dokładnej daty, bo to sprawa władz finansowych. „Prezydent Łukaszenko nie wystąpił z żadnymi prośbami o dodatkową pomoc gospodarczą. Sprawa nie została w ten sposób poruszona” – powiedział rzecznik Kremla.

„Były to dwa główne tematy, a mianowicie dalszy rozwój współpracy handlowej i gospodarczej między Rosją i Białorusią oraz walka z pandemią” – powiedział Pieskow. W szczególności rozmowy dotyczyły „zacieśnienia współpracy gospodarczej w zakresie takich instrumentów, jak organy celne i podatkowe”.

„Omówili ogólne podejście do podstawowych zasad organizacji ceł i podatków” – przekazał rzecznik prezydenta Rosji.

Alaksandr Łukaszenka spotkał się w piątek z Władimirem Putinem w Soczi. Oskarżył kraje Zachodu o próby destabilizacji Białorusi. Łukaszenka powiedział rosyjskiemu prezydentowi, że przekaże mu tajne dokumenty, które dotyczą incydentu z samolotem linii Ryanair, który w niedzielę został zmuszony do lądowania w Mińsku. Powiedział, że wspomniane dokumenty pomogą Putinowi zrozumieć, co zdarzyło się na prawdę. „Zawsze jest ktoś, kto sprawia nam problemy. Znasz ich, poinformuję cię o wszystkim” – oświadczył Łukaszenka zwracając się do Putina. „Przywiozłem dokumenty, żebyś zrozumiał, co się dzieje”.

Agencja „Reuters” pisze, że Moskwa cały czas uważa, że Białoruś wykazała gotowość do przejrzystości w sprawie samolotu oraz określiła reakcję Zachodu jako „szokującą”. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył UE o „demonizowanie” białoruskich władz.

Zdaniem Putina reakcja Zachodu na incydent była „wybuchem emocji”. Kiedyś zmusili samolot prezydenta Boliwii do lądowania i zabrali go z samolotu i nic, cisza – powiedział prezydent Rosji. Odniósł się w ten sposób do wydarzenia z 2013 roku. Samolot boliwijskiego prezydenta Evo Moralesa został wówczas zmuszony do lądowania w Austrii. Powodem były pogłoski sugerujące, iż na pokładzie samolotu może znajdować się poszukiwany przez USA informatyk Edward Snowden.

Samolot linii Ryanair został w niedzielę zmuszony do awaryjnego lądowania na lotnisku w Mińsku. Na jego pokładzie podróżował białoruski opozycyjny aktywista i bloger Raman Pratasiewicz, który został zatrzymany przez białoruskie służby. Jako oficjalną przyczynę awaryjnego lądowania strona białoruska podała informację o bombie na pokładzie samolotu, która nie potwierdziła się. Zdarzenie wywołało oburzenie na arenie międzynarodowej.

