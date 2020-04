Rosja: spadek eksportu gazu, ropy, węgla i prądu. Gazprom traci połowę dochodów

Rosja sprzedała za granicą w ciągu dwóch miesięcy o 4,2 proc. mniej ropy, o jedną czwartą mniej gazu i prądu, o 10 proc. mniej węgla. O połowę spadły dochody Gazpromu.

Federalna Służba Celna Rosji opublikowała dane dotyczące eksportu dwóch głównych dostarczycieli wpływów do budżetu Rosji – poinformował w poniedziałek portal „Rzeczpospolita” (Rz). W okresie dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku Rosja wyeksportowała 40,697 mln ton ropy – spadek o 4,2 proc. Przełożyło się to w ujęciu rocznym na spadek dochodów o 1,9 proc. (do 18,93). W przypadku eksportu produktów naftowych zanotowano spadek o 10,1 proc (do 22,6 mln ton). Dało to spadek dochodów w ujęciu rocznym o 9,2 proc. (do 10,37 mld dol.). Dochody Gazpromu spadły o połowę.

Duży spadek zanotował eksport rosyjskiego gazu. Spadł on o 25 proc. Ceny gazu także znacząco spadły. „Gazprom – jedyny uprawniony do sprzedaży gazu ziemnego za granicą, zarobił o ponad połowę (50,3 proc.) mniej czyli 5,046 mld dol.” – czytamy. O blisko jedną trzecią spadły także dochody Rosji z eksportu węgla (do 1,75 mld dol.). Sprzedaż spadła dużo mniej w wartościach fizycznych – o 10,2 proc.

Jak informuje „Rz” duże straty zaobserwowano w przypadku sprzedaży prądu za granicę. Spadła o 26,7 proc. Aż o 43,5 proc. niższe okazały się wpływy budżetowe z tytułu eksportu energii elektrycznej – wyniosły 95,9 mln dol.

Zdaniem portalu jeszcze większych strat rosyjskich koncernów i budżetu Federacji Rosyjskiej należy spodziewać się w marcu. Wynika to z tego, że wyniki z lutego było dużo gorsze niż styczniowe.

W przypadku Rosji eksport surowców energetycznych dostarcza około połowy wpływów budżetowych.

