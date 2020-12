Rekordowy import energii elektrycznej do Polski. Ceny energii w kraju najwyższe w Europie

Import energii elektrycznej do Polski w 2020 r. wzrośnie do 12,5 terawatogodzin netto. Będzie to oznaczało kolejny rekord importu prądu do naszego kraju. Import w bieżącym roku będzie o 20 proc. wyższy niż w roku ubiegłym – informuje agencja MarketNews24. Jest to spowodowane wyjątkowo wysokimi cenami energii w Polsce. Medium zwraca uwagę, że wzrosty cen energii wynikają z pozostania przy wydobyciu węgla kamiennego.

Agencja podkreśla, że wspomniany wzrost importu przekładał się na spadek cen energii na polskiej giełdzie. Przez wzgląd na koszty produkcji, jest to bardzo istotne z punktu widzenia polskiego przemysłu oraz gospodarstw domowych, ponieważ bez importu rachunki za prąd wzrosłyby jeszcze bardziej – podała agencja MarketNews24 w poniedziałek, zwracając uwagę, że wzrosty cen energii są spowodowane pozostaniem przy wydobyciu węgla kamiennego.

„To jest poziom importu odpowiadający przed piętnastoma laty wielkości naszego eksportu energii” – agencja cytuje Bartłomieja Derskiego, eksperta WysokieNapiecie.pl. „Wówczas mieliśmy dużo niższe ceny niż Europa Zachodnia” – dodał Derski.

Zdaniem agencji wzrost importu jest spowodowany faktem, iż kraje Europy Zachodniej zainwestowały bardzo dużo w odnawialne źródła energii, zaś Polska pozostała głównie przy wydobyciu węgla kamiennego.

„Mamy najwyższe ceny hurtowe energii elektrycznej w Europie” – podkreśla Derski. „To może się jednak zmienić już za klika lat” – dodaje.

Przypomnijmy, że pod koniec października energetyczny think tank Ember przygotował raport, z którego wynikało, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej.

Na czele zestawienia Polska znalazła się już w kwietniu 2020 r. Pomiędzy kwietniem a wrześniem tego roku średnie ceny energii elektrycznej w Polsce wynosiły 46 euro za megawatogodzinę (MWh), czyli prawie 50 proc. więcej niż średnia dla reszty unijnych krajów (31 euro/MWh).

Analizy Ministerstwa Rozwoju, które zostały zaprezentowane w styczniu bieżącego roku wskazywały, że już wówczas ceny energii w Polsce były jednymi z najwyższych w Europie, a także najwyższymi w porównaniu z sąsiednimi krajami uprzemysłowionymi.

MarketNews24 / Kresy.pl