RMF: polskie bilety na ten sam pociąg PKP Intercity dużo droższe niż w Czechach

Za bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bohumina trzeba zapłacić ponad 94 złote, podczas gdy cena biletu za przejazd w drugą stronę jest jest niemal cztery razy niższa – podaje RMF FM. PKP Intercity tłumaczy, skąd wynika taka różnica.

Jak zwraca uwagę RMF FM, bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bohumina kosztuje 94,23 zł. Jednocześnie, za przejazd w drugą stronę trzeba zapłacić 125 koron czeskich, czyli niecałe 25 złotych. Żeby spróbować za całą podróż zapłacić mniej, biletów w obie strony trzeba szukać na czeskich stronach internetowych, obsługujących czeski system sprzedaży. Można również szukać ofert promocyjnych, kupując bilety z wyprzedzeniem.

Biuro prasowe PKP Intercity odcina się od cen czeskich. Przedstawicielka biura, Agnieszka Urbańska, powiedziała w rozmowie z RMF FM, że „różnica w cenie biletu wynika z tego, że każdy przewoźnik ma swój system sprzedaży biletów”. Dodała, że sprawdzając oferty w internecie można wejść w oba systemy.

Reporter stacji zapytał, dlaczego polskie bilety na ten sam pociąg są droższe niż w Czechach. Odesłano go do komunikatu o wysokich cenach prądu i do rzecznika PKP Intercity. Ten jednak przebywa na urlopie i wróci dopiero w lutym.

Z kolei Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity tłumacząc różnice cenowe podkreśliła, że spółka jest przewoźnikiem dalekobieżnym i jej oferta nie jest przeznaczona dla przejazdów lokalnych i regionalnych. Jednak., jak zwraca uwagę RMF FM, lokalnego połączenia na odcinku Rybnik-Bohumin nie ma od prawie 2 lat. Połączenia zlikwidowano w czasie pandemii, a później już ich nie przywrócono. Zmieniły się przepisy i tabor kolejowy musi spełnić dodatkowe warunki. Wiadomo na przykład, że maszyniści musieliby mieć certyfikaty poświadczające znajomość języka czeskiego.

Według Kolei Śląskich, obecnie przywrócenie połączeń kosztowałoby półtora miliona złotych. Przewoźnik liczy na to, że w przyszłości będzie to możliwe, ale nie sposób podać żadnych konkretnych terminów.

Później biuro prasowe PKP Intercity przesłało dziennikarzowi RMF FM pisemną odpowiedź. Spółka oświadczyał, że w internetowym systemie sprzedaży biletów eIC można zakupić bilety z oferty SuperPromo International. Zawiera ona bilety w pięciu szczeblach cenowych i „po wyczerpaniu jednego szczebla cenowego system automatycznie sprzedaje bilety z kolejnego – droższego”.

„Po wyczerpaniu puli biletów promocyjnych, w połączeniach na odcinku Rybnik – Bohumin możliwy jest ich zakup w cenach podstawowych w kasach biletowych” – twierdzi PKP Intercity. Dodaje zarazem, że oferta jest atrakcyjna cenowo dla podróży w dłuższych relacjach, natomiast „w krótszych, jak np. Katowice – Bohumin czy Rybnik – Ostrawa, korzystniejsza jest dostępna w kasach oferta Visit Ostrava”. Umożliwia ona zakup biletu na dzień przed odjazdem, w cenie 6 euro, który jest ważny w relacjach ze wszystkich stacji na odcinku od Katowic do Chałupek i dalej, do stacji Bohumin oraz Ostrava. Zaznaczono, że przekroczenie granicy jest warunkiem koniecznym do skorzystania z tej oferty. Cena biletu bez oferty w kasach biletowych w relacji Rybnik – Bohumin wynosi 9,90 euro.

„Obecnie trwają prace nad możliwością sprzedaży przez internet biletów na połączenia międzynarodowe wg taryfy podstawowej, dotąd dostępnych wyłącznie w kasach” – dodaje PKP Intercity.

