Minister obrony Ukrainy podał perspektywę czasową dostaw F-16

Minsiter Obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow odniósł się w wywiadzie do kwestii dostaw samolotów wojskowych F-16, jakie Ukrainie jest skłonna przekazać część państw zachodnich.

Reznikow wypowiedział się na ten temat w poniedziałkowym wywiadzie. Oświadczył on, że F-16 Ukraina może otrzymać dopiero na początku przyszłego roku. „Nie wcześniej. I to jest symboliczne. Bo w zeszłoroczne święta i Nowy Rok napisałem apel do Świętego Mikołaja, w którym proszę o pomoc w interesie dzieci Ukrainy, żeby się uczyły, chodziły do ​​szkół i przedszkoli. Prosiłem Świętego Mikołaja o pewne rzeczy: artylerię, pociski, czołgi i tym podobne” – powiedział ukraiński minister.

Minister dodał obrazowo, że w liście do Mikołaja narysował też mały samolot, jak przytoczył ukraiński portal Korrespondent.net. Według niego byłoby logiczne, że przynajmniej do Nowego Roku „wystartował pierwszy F-16”.

Departament Stanu jeszcze w maju zadeklarował, że Stany Zjednoczone uważają za priorytet dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16 i że w najbliższych miesiącach podjęta zostanie współpraca z sojusznikami z NATO i innymi partnerami w inicjatywie na rzecz tego celu. Ponadto prezydent USA Joe Biden zatwierdził plany szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16.

Wiadomo, że ukraińscy piloci rozpoczęli już szkolenie na tych samolotach. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell poinformował w maju, że to polskie siły powietrzne prowadzą takie szkolenia. Jednak minister obrony Mariusz Błaszczak skomentował, że Polska nie rozpoczęła jeszcze takich szkoleń.



Wolę rozpoczęcia takich szkoleń zadeklarowały już władze Niderlandów.

korrespondent.net/kresy.pl