Media w Rosji informują o śmierci na Ukrainie kolejnego rosyjskiego generała

Szereg źródeł poinformowało w niedzielę o śmierci w trakcie działań wojennych w Donbasie rosyjskiego generała-majora Romana Kutuzowa.

O śmierci gen. Romana Kutuzowa poinformowali m.in. walczący po stronie separatystów pisarz Zachar Priletin oraz rosyjski korespondent wojenny Aleksandr Sładkow.

Kutuzow miał zginąć w trakcie boju w pobliżu wsi Nikołajewka położonej w rejonie Popasnej. Miejsce to obecnie jest kontrolowane przez rosyjskie wojsko oraz oddziały separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej.

„Z jednej strony, znowu generał prowadził ludzi do ataku. Jakby było za mało pułkowników (majorów, kapitanów, sierżantów…). Z drugiej strony, Roman był takim samym dowódcą, jak inni, choć wyższym stopniem” – w taki sposób skomentował w serwisie Telegram śmierć Kutuzowa Aleksandr Sładkow.

Według ukraińskiego serwisu Hromadske śmierć gen. Kutuzowa potwierdziły też lokalne ukraińskie władze.

The Armed Forces of Ukraine have liquidated Major General of the Armed Forces of the Russian Federation Roman Kutuzov in Donbas.

This was reported by the @InformNapalm project, a spokesman for the Odesa regional admin Sergiy Bratchuk, as well as a number of 🇷🇺 & separatist media pic.twitter.com/8clTjvnfZm

— Hromadske Int. (@Hromadske) June 5, 2022