Sąd Wojskowy Drugiego Okręgu Zachodniego skazał szefa wydziału morskiego Gwardii Narodowej Rosji pułkownika Siergieja Wołkowa na sześć lat więzienia w kolonii karnej ogólnego reżimu.

Poinformowała o tym we wtorek rzeczniczka sądu Irina Żyrnowa, na którą powołuje się agencja informacyjna Interfax. Ponadto zgodnie z wyrokiem Wołkowa obowiązuje zakaz pełnienia funkcji w służbach komunalnych i publicznych przez okres dwóch lat. Został uznany winnym przekroczenia uprawnień służbowych przy okazji zamówień dla Gwardii Rosyjskiej, która jest osobny siłami pozostającymi poza Ministerstwem Obrony i wojskiem.



Sąd przychylił się do stwierdzeń oskarżyciela, iż Wołkow, brał udział w organizowaniu dostaw systemów radarowych „Orzeł” slużących żołnierzom Rosgwardii do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Jadnak parametry techniczne dostarczonych przy pomocy Wołkowa jednostek sprzętu “były niewystarczające, aby skutecznie realizować zadania zwalczania nowoczesnych dornów”.

Zastępca Dumy Państwowej Aleksandr Chinsztejn ujawnił wcześniej, że zgodnie z wnioskami śledczych, łączne szkody wyrządzone budżetowi pańśtwa wyniosły prawie 400 milionów rubli.

Rosyjska Gwardia Narodowa powstała w 2016 roku. To największa struktura bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Miała pełnić funkcje włącząnych w jej strukturę Wojsk MSW czy OMON-u w zakresie policyjno-interwencyjnym, czy ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Ponadto, pełni też funkcje pomocnicze wobec innych resortów siłowych, w tym ministerstwa obrony. Dotyczyć to miało udziału w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych, czy ochronie granic. Rossgwardia posiada też pełnomocnictwa pozwalające jej funkcjonariuszom wkraczać na teren kolonii karnych objętych buntem i tłumić wszelkie przejawy nieposłuszeństwa osadzonych. Ma także służyć do tłumienia niepokojów społecznych i zamieszek na ulicach rosyjskich miast.

Mimo tak zarysowanych obowiązków oddziały Rossgwardii zostały licznie zaangażowane w inwazję na Ukrainę rozpoczętą w 2022 r. Mogło to mieć związek z domniemanym przekonaniem rosyjskiego kierownictwa, że ukraińskie elity polityczne i siły zbrojne szybko zaczną dezintegrować się wobec ataku z kilku kierunków, a operacja będzie miało charakter operacji bardziej policyjnej niz wojennej.

Doprowadziło to do poważnych problemów Rosjan na poszczególnych odcinkach frontu, wobec zbyt lekkiego uzbrojenia i wyszkolenia nie odpowiadającego wymogom masowej walki frontowej. To właśnie rzadko rozrzucone oddziały Rossgwardii osłaniały między innymi odcinek frontu w obwodzie charkwoskim, który został z łatwością przełamany przez Ukraińców we wrześniu 2022 r.

