Merkel jedzie do Moskwy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel jeszcze w tym tygodniu przyjedzie do Rosji na zaproszenie Władimira Putina – poinformowała w poniedziałek agencja Interfax powołując się na komunikat Kremla.

Merkel złoży roboczą wizytę w Rosji w sobotę 11 stycznia. Podczas rozmów planowane jest omówienie aktualnej sytuacji międzynarodowej, w tym sytuacji w Syrii, Libii oraz wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po zabiciu 3 stycznia br. w Bagdadzie przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

Przywódcy Rosji i Niemiec omówią także kwestię uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy w kontekście realizacji porozumień mińskich, w tym także realizacji uzgodnień osiągniętych na spotkaniu „normandzkiej czwórki” w grudniu ub. roku.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa zaostrzeniu po zabiciu w amerykańskim ataku dowódcy elitarnych Brygad Al-Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gen. Kasema Sulejmaniego, a także Abu Mahdi al-Muhandisa, wicedowódcy Ludowych Sił Mobilizacyjnych, czyli szyickiej, irackiej milicji. Zamach przeprowadzono na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Gen. Sulejmani był postrzegany przez wielu jako drugi najpotężniejszy człowiek w Iranie, po ajatollahu Chamenei. Władze Iranu zapowiedziały odwet za zabicie swojego wojskowego.

Na szczycie „normandzkiej czwórki” 9 grudnia 2019 w Paryżu z udziałem przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji strony uzgodniły, że do końca roku przeprowadzą wymianę jeńców na zasadzie „wszyscy za wszystkich” oraz osiągną całkowite zawieszenie broni. Zgodzono się również co do poparcia porozumienia w ramach grupy kontaktowej ds. uregulowanie konfliktu na wschodzie Ukrainy w sprawie trzech dodatkowych obszarów rozdzielenia sił w strefie konfliktu do końca marca 2020 roku. Dotychczas przeprowadzono wymianę jeńców – 29 grudnia Ukraina przekazała separatystom 127 osób. Separatyści wydali stronie ukraińskiej 76 osób.

Kresy.pl / Interfax / TASS