Kanclerz Niemiec chce pozbawić państwa Unii prawa weta

Minister wystąpił na konferencji prasowej, na której podsumował wizytę prezydenta USA Joe Bidena w swoim kraju i szczyt bezpieczeństwa i rozwoju, który oprócz gospodarzy i Bidena zgromadził także przedstawicieli kilku innych państw Półwyspu Arabskiego. Dziennikarka gazety "Arab News" zapytała księcia Fajsala bin Farhana al-Sauda o sprawę zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego, Biden twierdził bowiem, że rozmawiał o niej z przedstawicielami saudyjskich władz. Jeden z urzędników miał, według Bidena, przedstawić szereg szczegółów na temat mordu, do którego doszło w saudyjskiej placówce konsularnej w Turcji.

#WATCH: Responding to a question from @arabnews, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan says the crown prince impressed on @JoeBiden the need for mutual respect and appreciation of each other’s core values. #SaudiUSSummit More here: https://t.co/eStSnXjxVF pic.twitter.com/EcRkuHh61E