Sąd w Czechach skazał Białorusina za służbę w szeregach separatystów w Donbasie [+VIDEO]

Sąd w Pradze skazał obywatela Białorusi na 4,5 roku więzienia za udział w wojnie na wschodzie Ukrainy po stronie separatystów.

Jak podało w poniedziałek białoruskie Radio Swoboda, skazany to Alaksandr Fadziejeu, który miał prawo pobytu w Czechach. Aktualnie przebywa on w czeskim więzieniu w związku wyrokiem za inne przestępstwo. Czeska prokuratura zarzuciła mu, że przyłączył się do sił zbrojnych samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Zdaniem śledczych Fadziejeu kilkakrotnie podróżował na Ukrainę od listopada 2014 do maja 2016 roku. Z akt sprawy wynikało, że ​​Białorusin otrzymał broń i brał udział w działaniach bojowych w szeregach „Gwardii Republikańskiej DNR” przeciwko wojskom ukraińskim. Prokuratura domagała się dla niego 15 lat pozbawienia wolności.

Fadziejeu nie przyznawał się do winy. Potwierdzał jedynie, że chciał pomóc ludziom na Donbasie w obronie przed „ukraińskimi faszystami”. Jednocześnie twierdził, że nie brał udziału w walkach. Obrona wnioskowała o jego uniewinnienie.

Sąd skazał Białorusina na 4,5 roku pozbawienia wolności, według Radia Swoboda za „dokonanie aktu terrorystycznego”. Nieco inną informację podał na Facebooku ambasador Ukrainy w Czechach Jewhen Perebyjnis. Napisał on, że prokuraturze nie udało się dowieść, że Fadziejeu dokonał „aktu terrorystycznego”, ponieważ przyznawał się on do strzelania jedynie na ćwiczeniach a nie podczas prawdziwych walk. Według dyplomaty wyrok zapadł za udział w „zorganizowanej grupie przestępczej”, w związku z czym wymiar kary jest niższy, niż żądała prokuratura.

Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno oskarżenie, jak i obrona zapowiedziały odwołanie się od wyroku.

Jak napisał Perebyjnis, nie jest to pierwszy wyrok czeskich sądów dla tych, którzy wstąpili w szeregi separatystów. Dyplomata zapowiedział kolejne takie wyroki. „Czeskie organy ścigania we współpracy z organami ukraińskimi systematycznie pracują nad udowodnieniem winy takich osób i zgodnie z dostępnymi informacjami toczy się jeszcze kilka spraw” – napisał ukraiński ambasador.

Kresy.pl / Radio Swoboda