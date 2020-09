Orban nie widzi powodu, by nakładać na Rosję sankcje z powodu próby otrucia Nawalnego

Viktor Orban w rozmowie z agencją Reutera skrytykował w piątek sankcje nałożone już na Rosję. Węgierski premier nie widzi też powodu, by nakładać nowe sankcje w związku z próbą otrucia krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego.

Pytany przez agencję Reutera, czy Unia Europejska powinna ukarać Rosję sankcjami za próbę otrucia Nawalnego, Orban odpowiedział, że „z węgierskiego punktu widzenia nie widzimy, dlaczego mielibyśmy to robić”. Dodawał, że jeśli UE wyjdzie z taką inicjatywą, Węgry są gotowe ją rozważyć.

Premier Węgier z rezerwą wyrażał się o sankcjach, które już są na Rosję nałożone w związku z jej polityką wobec Ukrainy. „To, co robimy w sprawie sankcji wobec Rosji, nie jest rozsądną polityką” – mówił. Jego zdaniem wobec Rosji powinno się prowadzić twardą politykę militarną, natomiast polityka handlowa powinna być nastawiona na współpracę. Tymczasem, jak stwierdzał, jest odwrotnie: „Jesteśmy bardzo słabi pod względem wojskowym i bardzo twardzi w handlu” – mówił.

„Jeśli chcielibyśmy mieć równe stosunki z Rosją, musimy mieć silną potęgę militarną w Europie” – stwierdził węgierski premier, co agencja Reutera odebrała jako głos za silną „europejską armią”.

Orban z dezaprobatą odniósł się do nacisków na Cypr, zmierzających do tego, by kraj ten przestał blokować nałożenie sankcji UE na Białoruś. „Nie poniżajcie Cypru” – mówił Orban. „Nie podoba im się ten pomysł. Nie zgadzam się z tym, ale takie jest ich stanowisko. Sankcje można negocjować wielokrotnie, a jeśli zapanuje jednomyślność…, możemy to zrobić. Ale teraz nie ma zgody” – stwierdzał szef węgierskiego rządu.

W wywiadzie Orban przypomniał, że Węgry i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej przedstawiły w czwartek szefowej KE plan wsparcia gospodarczego dla Białorusi. „Nie chcielibyśmy zrobić tego samego, co stało się z Ukrainą, że mieliśmy koncepcję polityczną, ale nie mieliśmy koncepcji ekonomicznej” – podkreślał węgierski premier.

