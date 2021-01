Facebook czasowo zablokował konto Grupy Wyszehradzkiej

Facebookowa strona Grupy Wyszehradzkiej – zrzeszenia Polski, Czech, Słowacji i Węgier – na kilka godzin została zdezaktywowana przez administrację serwisu. Jak zauważyli internauci, przed wyłączeniem na stronie informowano o polskim projekcie ustawy wymierzonej w cenzurę cyfrowych gigantów.

Do wyłączenia facebookowej strony Visegrad24 doszło w poniedziałek. Poinformowano o tym na analogicznej stronie w serwisie Twitter. Administrator strony otrzymał od Facebooka komunikat o „wyłączeniu konta” z powodu naruszenia „standardów społeczności”, bez podawania szczegółów. Dano mu 30 dni na odwołanie się do administracji Facebooka.

Our account on Facebook has been disabled. pic.twitter.com/xMNRpa7dan

„Ta decyzja FB jest zaskakująca i rozczarowująca. Głównymi treściami, które udostępniamy, są bezpośrednie cytaty liderów V4, a także zdjęcia architektury naszych miast i przyrody w naszym regionie. Mamy nadzieję, że Facebook szybko sprawdzi i przywróci nasze konto” – czytamy w następnym wpisie.

Po kilku godzinach okazało się, że Facebook przywrócił stronę Grupy Wyszehradzkiej. Po weryfikacji odwołania okazało się, że strona nie narusza „standardów społeczności”.

Good news, following a swift intervention we are now back on Facebook!

Do make sure to like our FB page and follow us there if you don’t already!

➡️ https://t.co/NA5KGnbAdh pic.twitter.com/3Y6CMEDXM3

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) January 11, 2021