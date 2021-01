Ordo Iuris apeluje do premiera o podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających cenzurze w mediach społecznościowych

We wtorek Instytut Ordo Iuris zaapelował do premiera o podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających cenzurze w sieci. Istnieje także możliwość podpisania internetowej petycji w tej sprawie.

Twitter, FB, YT pokazały cenzorską twarz. Ale wolność Internetu jest w zasięgu ręki. Przykład innych państw pokazuje, że dyktatorskie zapędy koncernów można powstrzymać. Potrzeba dobrego prawa. Podpisz petycję. Daj RT. Bez nas nie będzie zmiany – napisał w poniedziałek na Twitterze mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

„Czas skończyć z cenzurą w internecie. Nie ma żadnych przeszkód, żeby Polska stanęła po stronie wolności słowa. Podpiszmy petycję do premiera o pilne wprowadzenie zmian prawnych, które ochronią prawa obywatelskie” – napisał dr. Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu.

Czas skończyć z cenzurą w internecie. Nie ma żadnych przeszkód, żeby Polska stanęła po stronie wolności słowa. Podpiszmy petycję do premiera o pilne wprowadzenie zmian prawnych, które ochronią prawa obywatelskie ⬇️https://t.co/ovvl2BQhiv — Tymoteusz Zych (@TymoteuszZych) January 12, 2021

Na stornie Instytutu umieszczono link do petycji, która jest skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego.

Ordo Iuris podkreśla w komunikacie, że poszczególne serwisy społecznościowe dopuszczały się wielokrotnie cenzury względem narodowych, katolickich, konserwatywnych i prawicowych treści. Wielokrotnie blokowane były w serwisach społecznościowych konta portali, publicystów oraz polityków.

„Te przykłady pokazują, że obecne przepisy mające zapobiegać cenzurze są niewystarczające. Instytut Ordo Iuris apeluje zatem do premiera o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie nowych regulacji. Mają one zapobiec ograniczaniu przez koncerny medialne treści, które nie naruszają prawa, według ich własnego uznania. Autorzy apelu domagają się również umożliwienia złożenia skargi przez użytkowników, którzy zostali ocenzurowani. Ponadto, postulują wdrożenie rozwiązań pozwalających na zaskarżenie treści niezgodnych z prawem, jeśli nie spotkają się one z wcześniejszą reakcją władz serwisu” – napisano w komunikacie.

„Niemal niepostrzeżenie dotknęliśmy rzeczywistości, w której o tym co jest prawdą, decyduje „big-tech” i tak zwani niezależni «fact-checkerzy». Problem nie dotyczy tylko Polski, co więcej w świetle ostatnich zdarzeń w USA, można stwierdzić, że jeśli już nie jest, to w perspektywie kilku lat może mieć charakter globalny. Wobec powyższego podjęcie zdecydowanych działań legislacyjnych i regulacja samowoli koncernów w tym zakresie jest koniecznością i może stanowić przykład dobrej praktyki na całym świecie” – podkreślił Maciej Grajewski, Dyrektor Centrum Komunikacji Instytutu Ordo Iuris, cytowany w komunikacie.

Temat cenzury cyfrowych gigantów zyskał w ostatnim czasie popularność w przestrzeni publicznej.

Przypomnijmy, że we wtorek Twitter ogłosił, iż od piątku zawiesił ponad 70 tys. kont, które udostępniały głównie treści związane z ruchem QAnon, głoszącym teorie spiskowe. Decyzja ma związek ze „szturmem na Kapitol”, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu.

Serwis Twitter poinformował w piątek, że konto Donalda Trumpa zostało permanentnie zawieszone, uznając, że jego niedawne wpisy gloryfikowały i wzniecały przemoc. Sam Trump sygnalizuje możliwość budowy nowej platformy społecznościowej.

Przypomnijmy, że także Facebook i Instagram zbanowały konta prezydenta USA Donalda Trumpa na co najmniej dwa tygodnie, aż do zakończenia procesu przekazania władzy Joe Bidenowi, poinformował w czwartek dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg.

W niedzielę Apple i Amazon zawiesiły aplikację Parler w swoich sklepach i usługach hostingowych, twierdząc, że serwis społecznościowy popularny wśród wielu prawicowych użytkowników internetu nie podjął odpowiednich środków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się postów nawołujących do przemocy.

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wezwał w poniedziałkowym „Le Figaro” do prawnego ustalenia odpowiedzialności mediów społecznościowych za publikacje. Komisarz krytykuje warunki, w których „szef firmy może ‚wyłączyć głośnik’ prezydenta USA bez żadnej kontroli i przeciwwagi” w taki sposób, jak zrobił to Twitter względem Donalda Trumpa.

W sobotę rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, skrytykował decyzję Twittera co do zablokowania konta Donalda Trumpa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych porównał tą akcję do uciszania ludzi nieprzychylnych prezydentowi Rosji.

Także nasz portal doświadczył przejawów cenzury ze strony cyfrowych gigantów.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 roku administratorzy naszej strony na Facebooku otrzymali oficjalne ostrzeżenie o możliwym „cofnięciu publikacji” (czytaj: usunięciu) naszej strony w tym serwisie. Powodem było słynne zdjęcie przedstawiające żołnierzy Wermachtu wyłamujących polski graniczny szlaban we wrześniu 1939 roku. Zdaniem Facebooka zdjęcie to łamało „standardy społeczności”. Jakby tego było mało, chodziło o wpis zamieszczony przez nas 4,5 roku wcześniej.

Zobacz także: Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internecie

Kresy.pl