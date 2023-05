Syria wraca na arenę Ligi Państw Arabskich

„Zdecydowałem się poprosić prezydent o odwołanie mnie ze stanowiska i pozostawić prezydentowi przestrzeń, aby wraz z rządem technokratów spróbowała stabilnie i pokojowo poprowadzić Słowację do demokratycznych wyborów parlamentarnych” – powiedział w czasie transmitowanej przez telewizję niedzielnej konferencji prasowej, co zacytował portal USnews.com.



Heger zaapelował do opozycji o poparcie dla technicznego rządu tymczasowego tak, by mógł on zarządzać krajem do czasu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ruch należy obecnie do prezydent Čaputovej, która może powołać taki gabinet.