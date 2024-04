Prawie sześciuset izraelskich żołnierzy zabitych w czasie walk z Palestyńczykami

Khan, a także jego małżonka, 31 stycznia zostali skazani na 14 lat więzienia. Wyrok zapadł zaledwie tydzień przed wyborami zaplanowanymi na 8 lutego, które według partii Khana zostały sfałszowane. Wydok dotyczył sprzedaży oficjalnych prezentów o wartości ponad 140 mln rupii (504 tys. dolarów), które otrzymał, które Khan otrzymywał jako premier, w czasie wpsrawowania tej funkcji od 2018 r. do kwietnia 2022 r. Sprawa została wszczęta po skardzie służby antykorupcyjnej, jak przypomniała Al Jazeera.



Wyrok pozbawił małżonków prawa do ubiegania się o stanowiska publiczne na 10 lat, a na każdego z nich nałożył grzywnę w wysokości 787 milionów rupii (2,8 miliona dolarów). W sierpniu zeszłego roku były premier rozpoczął wykonywanie wyroku. Nie jest to jednak jedyny wyrok jaki zapadł wobec Khana. W sierpniu usłyszał on orzeczenie 10 lat więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej. Z kolei 3 lutego były premier wraz z małżonką zostali skazani za to, że ich związek małżeński łamie prawo islamskie. Za to ma spędzić za kratkami 7 lat.