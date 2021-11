Izraelskie media: Polska po cichu poparła definicję antysemityzmu IHRA

Izraelskie media donoszą, że Polska „po cichu” poparła roboczą definicję antysemityzmu opracowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Portal Haaretz zauważył, że w październiku na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiła się zakładka dotycząca oświadczenia w sprawie definicji IHRA.

„W ciągu dwóch miesięcy po odwołaniu swojego ambasadora z Tel Awiwu pośród izraelskich oskarżeń o rewizjonizm Holokaustu, Polska po cichu poparła roboczą definicję antysemityzmu opracowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście w skromnym oświadczeniu, które zostało przeoczone przez większość mediów w obu krajach” – pisze Haaretz

Portal zauważa, że oświadczenie zbiegło się w czasie z Międzynarodowym Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu w Malmö, które odbyło się w szwedzkim mieście 13 października.

Warto jednak zauważyć, że według samego oświadczenia, Polska jako członek Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu poparła już w 2016 r. przyjęcie przez Sojusz roboczej prawnie niewiążącej definicji antysemityzmu.

Według definicji IHRA: „Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej”.

Ministerstwo wskazuje, że „polskie społeczeństwo i władze państwowe są w sposób szczególny na niego wyczulone z oczywistych powodów historycznych – około trzech milionów polskich obywateli pochodzenia żydowskiego zostało wymordowanych w ramach wcielania w życie założeń zbrodniczej ideologii niemieckiego nazizmu. W tym kontekście Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w szczególny sposób traktuje pamięć o Zagładzie i edukację o niej prowadzoną w polskich muzeach i instytucjach pamięci – kluczowy element przeciwdziałania antysemityzmowi – i z dumą odnotowuje ich dorobek w tym obszarze. Ministerstwo jest od lat zaangażowane w działania o znacznie szerszym wymiarze, mającym na celu opiekę i badanie dziedzictwa polskich Żydów, które jest ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego”.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że Izrael zdecydował o powrocie do Polski swojego najwyższego rangą dyplomaty w naszym kraju – charge d’affaires Tal Ben Ari. Została ona odwołana w sierpniu br. do Izraela „na czas nieokreślony” w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, która miała na celu ukrócenie tzw. dzikiej reprywatyzacji. W Izraelu ustawa została odebrana jako uderzenie w żydowskie roszczenia majątkowe przedstawiane jako „restytucja mienia ofiar Holokaustu”.

„Izrael zdecydował, że ​Chargé d’affaires ambasady w Polsce wróci do Warszawy ze względu na to, co urzędnicy postrzegają jako kilka pozytywnych kroków podjętych w ostatnich tygodniach przez polski rząd w walce z antysemityzmem” – napisał na Twitterze jeden z izraelskich dziennikarzy.

Israel has decided that Tal Ben Ari,​Chargé d’affaires of the embassy in Poland, will return to Warsaw due to what officials see as several positive steps in recent weeks by the polish goverment in fighting antisemitism

