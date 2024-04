Izraelczycy zabili synów i wnuki lidera Hamasu

Siły zbrojne Izraela ostrzelały w środę samochód, którym poruszało się trzech synów Ismaila Haniji. W pojeździe znajdowały się także jego wnuki.

Samochód został trafiony pociskiem w obozie dla uchodźców Al-Szati w Strefie Gazy, jak podał portal libańskiej telewizji Al Mayadeen. W całkowicie zniszczonym samochodzie zginęli Hazem, Amir Mohammad Hanija. W samochodzie zginęły także dzieci mężczyzn: Amal, Chaled, Razan i Monca, oświadczenia Hamasy przytoczyła France24. Mężczyźni byli z kolei synafi szefa Biura Politycznego organizacji polityczno-wojskowej Hamas – Ismaila.

Zamieszczono narganie reakcji przywódcy Hamasu na wiadomość o śmierci synów i wnuków. Hanija mieszka w stolicy Kataru, Dosze. Nagraniu Hanija z kamienną twarzą powtarza formułę “niech spoczywają w pokoju”. Polityk był w tym czasie w szpitalu, gdzie odwiedzał rannych Palestyńczyków, których Katar zgodził się leczyć.

This is how Hamas politburo chief Ismail #Haniyeh first heard about the news of the martyrdom of his sons and his grandchildren.

“May they rest in peace,” Haniyeh was heard saying in the video footage that was taken during his visit to the wounded who were transported from… pic.twitter.com/HbMoIOeQrF

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 10, 2024