Kościół katolicki na Białorusi odniósł się do słów szefa rosyjskiego wywiadu: „To kłamstwo”

Wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej biskup Jerzy Kosobucki odpowiedział na doniesienia, że ​​Kościół katolicki na Białorusi jest wykorzystywany przez obce wywiady do celów politycznych.

Jak podaje portal Tut.by, powołując się na stronę internetową Kościoła katolickiego na Białorusi, bp Kosobucki, który w białoruskim Kościele odpowiada za kontakty z mediami, skomentował wczorajsze oświadczenie szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Federacji Rosyjskiej Siergieja Naryszkina podczas kazania w katedrze Najświętszego Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku.

„Niektóre media publikowały informacje, które przekazał szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin. To jest fejk, to jest niedorzeczność. On mówił o jakichś prowokacjach, że Stany Zjednoczone, CIA i inne organizacje próbują wykorzystać Kościół katolicki do podważenia ustroju państwowego w naszym kraju. To kompletna niedorzeczność, fejkowa informacja, kłamstwo, które nie ma nic wspólnego z prawdą. (…) To informacja, którą należy potraktować z dozą ironii” – uważa bp Kosobucki.

Hierarcha zapewnił, że duchowni katoliccy nie otrzymują od nikogo żadnych instrukcji, i to nie tylko o charakterze politycznym.

„Być może te stwierdzenia są w jakiś sposób związane ze stanowiskiem Kościoła katolickiego. Dzisiaj Kościół katolicki na Białorusi mówi prawdę o sytuacji w kraju, przeciwstawia się przemocy, wzywa ludzi do solidarności, jedności, zgody, pokoju, przebaczenia. Może w ten sposób uniemożliwiamy komuś realizację pewnych scenariuszy mających na celu rozłam w społeczeństwie, krwawy rozwój wydarzeń. Może ktoś próbuje wykorzystać tę sytuację do podzielenia ludzi na gruncie religii, do oskarżenia nas o to, czego ze wszystkich sił staramy się uniknąć, modląc się do Boga o pokój i zgodę w naszym społeczeństwie. Ale my nie poddajemy się takiemu +praniu mózgów+ i pozostajemy wierni przykazaniom miłości, które zostawił nam Chrystus” – mówił wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Bp Jerzy Kosobucki powiedział, że nie widzi napięcia w stosunkach między Kościołem katolickim a innymi wyznaniami na Białorusi, przede wszystkim z Białoruską Cerkwią Prawosławną.

„Wręcz przeciwnie, widzimy teraz bardzo silną solidarność ludzi niezależnie od wyznania. Przychodzą i pytają, czy mogą wejść do kościoła, mimo że nie są katolikami. Zawsze cieszymy się z tego, jesteśmy otwarci na wszystkich, nawet niewierzących. Relacje nie ulegają pogorszeniu, wręcz przeciwnie, stają się one bardziej otwarte i przyjazne w duchu prawdziwie chrześcijańskiej miłości, która jest ponad wszelkimi sztucznymi podziałami” – mówił duchowny.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak podawaliśmy, szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin oświadczył we wtorek, że radykałowie związani z białoruską opozycją szykują prowokację polegającą na aresztowaniu i zranieniu lub zabiciu wysoko postawionego duchownego Kościoła rzymskokatolickiego. Twierdził też, że amerykański wywiad chce zaostrzyć stosunki międzywyznaniowe na Białorusi, m.in. prowokując księży katolickich do aktywniejszego udziału w antyrządowych protestach.

Kresy.pl / tut.by