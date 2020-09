Szef rosyjskiego wywiadu mówi o szykowanej prowokacji wobec duchownego katolickiego na Białorusi

Szef wywiadu Rosji Siergiej Naryszkin twierdzi, że radykałowie związani z białoruską opozycją szykują prowokację polegającą na aresztowaniu i zranieniu lub zabiciu wysoko postawionego duchownego Kościoła rzymskokatolickiego.

Jak podaje TASS, szef Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Federacji Rosyjskiej Siergiej Naryszkin w wydanym we wtorek oświadczeniu zarzucił instruktorom CIA i Pentagonu przygotowywanie protestów na Białorusi. „Bojownicy o +odnowioną Białoruś+ są szkoleni w Polsce, Gruzji, na Ukrainie i w krajach bałtyckich z udziałem instruktorów z CIA i Pentagonu oraz organizacji pozarządowych afiliowanych przy Departamencie Stanu USA” – twierdzi szef SWR.

Według Naryszkina SWR dysponuje informacjami o przygotowywaniu przez Amerykanów prowokacji wobec prominentnego białoruskiego duchownego rzymskokatolickiego, mającej na celu zwiększenie nastrojów antyrządowych wśród katolików i zachęcenie ich do bardziej aktywnego udziału w protestach ulicznych.

„Według dostępnych danych wśród ukrywających się za granicą ekstremistycznych przeciwników obecnych władz Białorusi rodzi się plan głośnej prowokacji, podczas której zostałby aresztowany, a nawet ranny lub zabity jeden z wiodących duchownych Kościoła rzymskokatolickiego” – oświadczył Naryszkin.

Według niego Stany Zjednoczone uciekają się do nieczystych metod, aby zaognić sytuację na Białorusi. Jedną z takich metod ma być uaktywnienie „elementów ekstremistycznych” wywodzących się z białoruskich radykalnych nacjonalistów. Drugi obszar zainteresowania Amerykanów, to według Naryszkina sytuacja religijna na Białorusi i próby „zderzenia” katolików z prawosławnymi. „Amerykanie pracują nad aktywniejszym włączeniem księży katolickich do udziału w protestach antyrządowych” – twierdzi szef SWR. Wedle jego słów do księży mają dochodzić wezwania do przystąpienia do otwartej krytyki władz, również podczas uroczystości religijnych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Łukaszenko skomentował niewpuszczenie abp. Kondrusiewicza na Białoruś

Kresy.pl / TASS