Amerykanie twierdzą, że Ukraińcy mogą zostać przeszkoleni na F-16 w trzy miesiące

W ocenie dowództwa sił powietrznych USA, odpowiedzialnego za przeszkolenie ukraińskich pilotów na F-16, pierwsi z nich mogą być gotowi do końca tego roku.

We wtorek dyrektor sił powietrznych Gwardii Narodowej USA, gen. Michael Loh oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą przed końcem roku przeszkolić pierwszych ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. W jego ocenie, minie jednak więcej czasu, nim wezmą udział w misjach bojowych.

Ukraińscy piloci mają przybyć do bazy powietrznej Tucson w Arizonie do października, po tym, jak zakończą specjalne szkolenie językowe i uzyskają odpowiednio dobre wyniki. W ocenie gen. Loha, jeśli w zależności od tego oraz ich dotychczasowego doświadczenia w zakresie pilotażu myśliwców, jest możliwe, że ukończą szkolenie w ciągu trzech miesięcy – czyli do końca 2023 roku.

Dyrektor poinformował też, że aby zmieścić się w terminie, baza Tucson najpewniej zmieni grafik szkoleń dla zagranicznych pilotów, by dać Ukraińcom „narodowy priorytet”. Później poinformował, że 3-miesięczny okres szkolenia został oszacowany w oparciu o to, jak przebiegało szkolenie pilotów z Ukrainy na F-15C. Dodał, że 9 miesięcy trwa przeszkolenie pilota, bez żadnego doświadczenia na myśliwcach.

Loh zaznaczył, że po zakończeniu szkolenia Ukraińcy będą musieli wrócić do Europy na dodatkowe szkolenie natowskie. Powiedział, że nie jest w stanie oszacować, ile czasu to zajmie. W kwestii samych F-16 uważa, że mogą one rzeczywiście pomóc Ukrainie przełamywać rosyjską obronę powietrzną i przeprowadzać ataki na niskim pułapie. „To zdecydowanie mógłby być game changer” – dodał.

W ocenie nowo wyznaczonego głównodowodzącego Sił Powietrznych USA, gen. David Allvin powiedział podczas przesłuchania w senacie, że średnio przeszkolenie pilota na F-16 zajmuje od 6 do 9 miesięcy. Dopytywany, czy może to potrwać krócej, przyznał, że to możliwe i wszystko zależy od tego, jak sprawnie Ukraińcy będą się uczyć.

Ukraina chce pozyskać od sojuszników do 50 samolotów F-16, lub ekwiwalent trzech eskadr myśliwskich. W sierpniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów ma otrzymać 42 myśliwce.

Jak informowaliśmy, Stany Zjednoczone zatwierdziły już wysłanie myśliwców F-16 na Ukrainę z Danii i Holandii w celu obrony przed rosyjskimi najeźdźcami, gdy tylko zakończy się szkolenie pilotów.

Jak poinformował rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ihnat, Ukraina nie otrzyma myśliwców F-16 od sojuszników najbliższej jesieni lub zimy, więc teraz konieczne jest wzmocnienie obrony powietrznej. „Już teraz jest oczywiste, że tej jesieni i zimy nie będziemy w stanie ochronić Ukrainy samolotami F-16” – powiedział Ihnat.

Apnews.com / Kresy.pl