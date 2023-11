Piloci z Europy będą mogli szkolić się na F-35 w Czechach

Tego rodzaju znaki nawiązują do łat jakie ludność żydowska musiała naszywać na ubrania pod panowaniem III Rzeszy Niemieckiej. To kolejny przykład używania w narracji Izraelczyków porównań do ludobójstwa z czasów drugiej wojny światowej. Nawiązywało do niego również samo wystąpienie izraelskiego ambasadora przy ONZ.

„Kiedy w Auschwitz palono żydowskie dzieci, świat milczał, a dzisiaj nazistowski Hamas spalił żydowskie dzieci w Be’eri i miastach południa [Izraela] – i świat znów milczy." - twierdził Erdan. „Sprawię, że będziecie pamiętać wstyd swojego milczenia za każdym razem, gdy na mnie spojrzycie” – powiedziała Arden. „Będę nosił żółtą naszywkę, dopóki nazistowski Hamas nie zostanie wyeliminowany i dopóki Rada Bezpieczeństwa nie przestanie milczeć i potępi masakrę z 7 października. Niektórzy z was niczego się nie nauczyli przez ostatnie osiemdziesiąt lat. Niektórzy z was zapomnieli, dlaczego Organizacja Narodów Zjednoczonych założona. Zatem przypomnę wam. Od dzisiaj, za każdym razem, gdy na mnie spojrzycie, będziecie pamiętać." - słowa dyplomaty przytoczył "The Jerusalem Post".