Czechy kupują amerykańskie F-35

My praktycznie nigdy nie przyznajemy się do swoich błędów i za nic nie przepraszamy… Patrząc na to z zewnątrz, to my, całościowo, wyglądamy żałośnie – uważa były doradca Biura Prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz, komentując nowe informacje ws. wybuchu ukraińskiej rakiety w Przewodowie.