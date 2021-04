Departament Stanu USA wezwał rosyjskiego dyplomatę

Rosyjski Charge d’Affaires Siergiej Koszelew został w piątek wezwany do Departamentu Stanu USA, Amerykanie wyrazili zaniepokojenie na temat destabilizujących działań Rosji na terenie Czech.

Jak poinformował w piątek Departament Stanu USA – „Departament Stanu wezwał rosyjskiego Chargé d’Affaires do wyrażenia zaniepokojenia destabilizującymi działaniami, które Rosja nadal prowadzi na obszarze euroatlantyckim, w tym na terytorium Sojuszu i zademonstrował nasze pełne poparcie dla Republiki Czeskiej”.

Siergiej Koszelew stanowczo odrzucił „bezpodstawne zarzuty” wobec Rosji o działania destabilizujące – napisała w sobotę na Twitterze ambasada Rosji w Stanach Zjednoczonych.

Today, @StateDept summoned the Russian Chargé d’Affaires to express concern over the destabilizing actions Russia continues to carry out across the Euro-Atlantic area, including on Alliance territory, and demonstrate our full support for the Czech Republic.

