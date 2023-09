Minister obrony Czech: wypowiedź prezydenta Ukrainy ws. Polski naprawdę przyniosła odwrotny skutek

Polsko mám – díky rodičům, jako druhý Homeland, takže si dovolím jeden komentář, protože mě mrzí urážení Poláků, které tady teď čtu. Znám jejich mentalitu. Znám sebe sama. Hrdí, pyšní, bojovní a stateční lidé, kteři na sebe nenechají nikoho řvát a poroučet si. To je historií… — Jana Černochová (@jana_cernochova) September 20, 2023

Przypomnijmy, że w środę w trybie pilnym do MSZ wezwany został Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Powodem były słowa ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. Podczas swojego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowy Jorku skrytykował „niektórych przyjaciół w Europie” za ich postawę, zarzucając im polityczne rozgrywanie sprawy ukraińskiego zboża, a zarazem działanie na korzyść Rosji. Zostało to powszechnie odebrane jako krytyka głównie pod adresem Polski. Zełenski wezwał też, by Niemcy zostały stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Przypomnijmy też, że prezydent Andrzej Duda dopytywany o kwestię sporu z Ukrainą, porównał ten kraj do „tonącego”, który, chwytając się czego się da, jest „niebezpieczny” i „może utopić ratującego”. Prezydent wziął także udział w Kongresie Odbudowy Ukrainy Common Future odbywającym się w Poznaniu. Andrzej Duda stwierdził podczas tego wydarzenia, że “spór o dostarczanie ukraińskiego zboża na polski rynek jest absolutnie ‘odpryskowym’ wycinkiem relacji polsko-ukraińskich”. Według niego pomoc Polaków i polskich przedsiębiorców dla Ukrainy oraz jej obywateli uciekających przed wojną to jest “ogrom kapitału więzi międzyludzkiej, jaki powstał między naszymi krajami i narodami”. Dodał, że nie wierzy w to, że jeden spór polityczno-prawny może przekreślić ten kapitał.

W środę premier Mateusz Morawiecki w rozmowie ze stacją Polsat News otwarcie ostrzegł stronę ukraińską, by nie wprowadzała zapowiadanych zakazów importu polskiej żywności, bo spotka się to z konsekwencjami.

Porównania Polski do Rosji, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w wypowiedziach ukraińskich polityków są dla społeczeństwa polskiego niezwykle obraźliwe. Prowadzą one do głębokiego przeorania polskiej świadomości dotyczącej Ukrainy i Ukraińców – zaznaczył w czwartek szef MSZ, Zbigniew Rau.

Jak pisaliśmy, w wywiadzie dla RMF FM poseł i jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak powiedział, że należy natychmiastowo obciąć świadczenia socjalne, jak 800+ czy kredyty 2 proc., dla posiadaczy ukraińskich paszportów. Uważa też, że jeśli Ukraina nie wycofa się z nieprzyjaznych gestów wobec Polski, to należy rozważyć zamknięcie granicy dla dostaw paliwa czy broni dla Ukraińców.

Przeczytaj więcej: Bosak: obciąć socjal dla Ukraińców, rozważyć zablokowanie dostaw broni i paliwa dla Ukrainy

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent apeluje o spokój i duży rozmysł przy ewentualnej decyzji o odebraniu Ukraińcom świadczeń

Kresy.pl