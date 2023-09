W Moskwie odsłonięto pomnik Feliksa Dzierżyńskiego [+FOTO]

W Moskwie rzeźba z brązu przedstawiająca Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy CzeKa, odpowiedzialnego za zbrodnie podczas bolszewickiej rewolucji.

Uroczyste otwarcie pomnika na terenie siedziby Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji odbyło się w poniedziałek, w rocznicę urodzin „Czekisty numer jeden” – relacjonuje korespondent RIA Nowosti.

Pomnik jest nieco mniejszą kopią pomnika, który w latach 1958-1991 stał w centrum Moskwy na Placu Dzierżyńskiego (obecnie Plac Łubianki) naprzeciw kompleksu budynków Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR. Pomnik odsłonił dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin.

„Drodzy koledzy, rzeźba, przed którą stoimy, jest nieco mniejszą kopią słynnego pomnika Dzierżyńskiego, ustawionego na placu Łubianki w Moskwie w 1958 roku. Na naszą prośbę utalentowany moskiewski rzeźbiarz Władimir Iwanow wykonał świetną i żmudną robotę możliwie najdokładniej odtworzyć wizerunek „rycerza rewolucji”, stworzony wcześniej przez wybitnego radzieckiego rzeźbiarza Jewgienija Wiktorowicza Wucheticza” – powiedział Naryszkin.

Feliks Dzierżyński, pochodzący z polskiej rodziny szlacheckiej, był jednym z najbliższych współpracowników Włodzimierza Lenina. W 1917 r. zorganizował pierwszą radziecką policję polityczną – Wszechrosyjską Komisję Nadzwyczajną do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, zwaną potocznie CzeKa, odpowiedzialną za zbrodnie podczas bolszewickiej rewolucji. W 1922 roku CzeKa została przemianowana na Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, którym Dzierżyński kierował aż do śmierci w 1926 roku.

