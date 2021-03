Szef rosyjskiego wywiadu skrytykował polską politykę zagraniczną: „Jest historycznie zapóźniona”

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy podpisania traktatu ryskiego rosyjskie władze przygotowały specjalną wystawę. Otwierając wystawę szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin skrytykował obecną politykę zagraniczną Polski. Przesłanie do organizatorów i uczestników tego projektu skierował Władimir Putin.

Jak podają Izwiestia, wystawę „Polsko-sowiecka wojna 1919-1921. Ryski traktat pokojowy” otworzył we wtorek w Moskwie dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergiej Naryszkin, który jest jednocześnie przewodniczącym Rosyjskiego Towarszystwa Wojskowo-Historycznego.

Naryszkin powiedział, że wojna polsko-bolszewicka, o której rozpętanie oskarżył „rząd Józefa Piłsudskiego”, doprowadziła do znacznych strat – według niego było to po 140 tys. zabitych po każdej ze stron. Przypomniał, że wojna zakończyła się pokojem ryskim, w wyniku którego „od Rosji Radzieckiej oderwano Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś”. Terytoria te, jak się wyraził, „udało się odzyskać we wrześniu 1939 roku”.

Szef rosyjskiego wywiadu zarzucił II RP, że stosowała „represje polityczne” wobec „rosyjskojęzycznej ludności” i poddawała ją polonizacji. Według niego „rosyjskojęzyczni” byli w II RP obywatelami drugiej kategorii.

Zdaniem Naryszkina „rząd Piłsudskiego, polscy nacjonaliści, cały czas intelektualnie pozostawali w tyle za swoją epoką, dążąc do odtworzenia +imperium od morza do morza+”. Szef rosyjskiego wywiadu przypomniał przy tym słowa Churchilla o Polsce jako „hienie Europy”, wypowiedziane po odebraniu Czechom Zaolzia. Naryszkin zarzucił przedwojennej Polsce, że rzekomo była „największą przeszkodą dla starań rządu radzieckiego o stworzenie systemu zbiorowego bezpieczeństwa w Europie skierowanego przeciwko nazistom”.

„Dziś niestety widzimy, że współczesną politykę zagraniczną Polski wyróżnia ten sam rodzaj osobliwego historycznego zapóźnienia” – podsumował dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego.

Przesłanie do organizatorów i uczestników tego projektu wystawy skierował prezydent Rosji Władimir Putin. Rosyjski przywódca wyraził w nim opinię, że granice wytyczone w traktacie ryskim, jak i w traktacie wersalskim, były często „niesprawiedliwe”, doprowadziły do napięć między państwami i „przyczyniły się do stworzenia warunków do nowej wojny światowej”. Podobnie jak Naryszkin, Putin wypomniał Polsce zajęcie „połowy terytorium dzisiejszej Białorusi i jednej czwartej współczesnej Ukrainy” i „dyskryminację miejscowej ludności”. Wspomniał też o „tragicznym losie” żołnierzy Armii Czerwonej, którzy dostali się do polskiej niewoli i których „znaczna część zginęła w polskich obozach”.

