Rosjanie rozstawili systemy rakietowe na spornych wyspach pod nosem Japonii [+VIDEO]

Na stronie ambasady Ukrainy w Berlinie opublikowano w niedzielę list otwarty do prezesa fundacji berlińskiej Sing-Akademie Georga Grafa Castell zu Castell "w kwestii odszkodowania za ogromne straty w zakresie dziedzictwa kulturowego Ukrainy w czasie okupacji hitlerowskiej". Ambasador Ukrainy podkreślił, że nie weźmie udziału w koncercie z okazji 20-lecia przekazania Niemcom archiwum przez Ukrainę. "Zbiór został 'wyjęty' z Archiwum Narodowego Ukrainy we wrześniu 2001 roku, następnie przekazany niemieckiemu rządowi federalnemu. Okoliczności wspomnianej decyzji do dziś budzą wiele otwartych pytań" - podkreślił Melnyk w liście. "Dodatkowo w tym czasie podkreślono rządowi niemieckiemu, że strona ukraińska oczekuje od Niemiec kroków, zarówno w odniesieniu do odszkodowania za ogromne straty dziedzictwa kulturowego Ukrainy w okresie hitlerowskiej okupacji, jak i w odniesieniu do wsparcia politycznego kraju na drodze do członkostwa UE członkostwa" - dodał.

Zdaniem Melnyka Castell zu Castell "doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnej wartości materialnej tego historycznego zbioru manuskryptów, który jest naprawdę wyjątkowy na świecie". Jego wartość przekracza dziesiątki miliardów euro.