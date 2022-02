Rosja: okręt podwodny USA na rosyjskich wodach terytorialnych

W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla "Moskiewskiego Komsomolca" Siergiej Naryszkin został zapytany o wzrost napięcia związany z sytuacją wokół Ukrainy. Naryszkin zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru najeżdżać Ukrainy. "A wszystko, co się wokół tego dzieje, jest dobrze wyreżyserowaną prowokacją. Znamy jej autorów i widzimy, za pomocą jakich sił i środków to złośliwe i bardzo niebezpieczne kłamstwo wciąż się mnoży" - mówił Naryszkin.

Szef rosyjskiego wywiadu przypomniał, że nowa fala doniesień o rosyjskich przygotowaniach do inwazji pojawiła się jeszcze jesienią ubiegłego roku w oparciu o przecieki z amerykańskiego wywiadu i jest kontynuowana pomimo twierdzeń Kijowa, że zagrożenie inwazją jest minimalne. Naryszkin porównał te doniesienia do nieprawdziwych twierdzeń CIA z 2003 roku o tym, jakoby Irak posiadał broń masowego rażenia, co posłużyło do uzasadnienia ataku USA na to państwo.