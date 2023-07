Macron potępił „nowy imperializm” na Oceanie Spokojnym

Według szacunków Kolei Kazachstańskich w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. do Chińskiej Republiki Ludowej wywieziono "drogami żelanymi" ładunki o łącznej masie 8,3 mln ton. Jak zrelacjonował we wtorek portal Kurier Kolejowy to o 37 proc. więcej niż w stosunku rok do roku. Wyraźnie wolniej rósł import z Chin - o 26 proc. do poziomu 13,7 mln ton.

Na kolejowy wywóz z Kazachstanu do Chiny złozyło się 1 mln ton zbóż. To masa trzy razy większa, niż w pierwszych sześciu miesiącach roku ubiegłego. Eksport rudy metali tą drogą wzrósł rok do roku o 15 proc., do 4 mln ton. Jeszcze bardziej - o 25 proc. wzrósł wywóz samej rudy żelaza, do łącznej masy 2,6 mln ton.