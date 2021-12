Nowa Kaledonia pozostanie francuska

Przytłaczająca większość głosujących w referendum o niepodległości Nowej Kaledonii odrzuciła taką opcję.

Informację o kolejnym referendum w sprawie niepodległości pacyficznego terytorium zamorskiego Francji podał w niedzielę portal telewizji Al Jazeera. Podał on wstępne wyniki po przeliczeniu 90,23 proc. kart. Zgodnie z nimi 96,32 proc. głosujących opowiedziało się w niedzielę przeciwko oddzieleniu się od Francji.

Do wyników już odniósł się prezydent Emmanuel Macron – „Kaledończycy wybrali, by pozostać we Francji. Zdecydowali o tym w sposób wolny” – powiedział w czasie transmitowanego przez telewizję przemówienia.

Al Jazeera zwraca uwagę, że na godzinę 17 czasu miejscowego frekwencja wynosiła tylko 41,6 proc. Może to skłaniać do wniosku, że spora część zwolenników niepodległości wysp po prostu zbojkotowała głosowanie. Odniósł się do tego francuski prezydent, który podkreślił – „nie możemy ignorować faktu, że elektorat przez lata pozostawał głęboko podzielony”.

Organizacje niepodległościowe domagały się wcześniej przesunięcia terminu głosowania ze względu na sytuację edpidemiczną. Władze Francji obawiają się reakcji zwolenników niepodległości, którzy w przeszłości sięgali już po przemoc i wzmocniły siły bezpieczeństwa na wyspach.

Nowa Kaledonia to łańcuch wysp położonych na Oceanie Spokojnym, około 1400 km na wschód od Australii. Francuzi zajęli ją w 1853 r. Obecnie Nowa Kaledonia zamieszkana jest przez potomków europejskich kolonistów oraz autochtonicznych Kanaków – lud melanezyjski. Ci ostatni powołali w 1979 r. Socjalistyczny Front Wyzwolenia Narodowego Kanaków, który prowadził, z wykorzystaniem przemocy, walkę o dekolonizację wysp. W latach 80 dochodziło do starć bojówek, co zmusiło władze w 1985 r. do wprowadzenia stanu wyjątkowego. W 1988 r. bojownicy Frontu zabili czterech żandarmów, a 27 wzięli jako zakładników. W wyniku szturmu francuskich zginęli wszyscy bojownicy – 19 osób i dwóch zakładników.

Krwawe wydarzenie doprowadziło do uruchomienia procesu politycznego. Referendum w sprawie niepodległości w 1987 r. zostało jeszcze zbojkotowane przez Kanaków, w wyniku czego przyniosło wynik 98 proc. głosów za pozostaniem w granicach Francji. Porozumienie polityczne z Matignon z 1988 r. zakładało odłożenie kwestii niepodległości na 10 lat. Jednak kolejne porozumienie z 1998 r. odsunęło decyzję o kolejną dekadę, podnosząc Nową Kaledonię do rangi terytorium zamorskiego o szerokiej autonomii.

Pierwsze referendum odbyło się w 2018 r. i 56,7 proc. głosujących opowiedziało się wówczas przeciwko niepodległości wysp, a za utrzymaniem ich dotychczasowego statusu. W kolejnym, przeprowadzonym w zeszłym roku, zwolennicy niepodległości uzyskali 46 proc. głosów.

Nowa Kaledonia stanowi dla Francji strategiczny obszar umożliwiający temu państwo odgrywania roli na Zachodnim Pacyfiku.

aljazeera.com/kresy.pl