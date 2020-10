Referendum niepodległościowe na francuskiej wyspie na Pacyfiku

4 października odbyło się kolejne referendum w sprawie niepodległości Nowej Kaledonii – pacyficznej wyspy stanowiącej obecnie terytorium zamorskie Francji.

Głosowanie rozpoczęło się w niedzielę od godz. 8 czasu lokalnego. Prawie 280 tys. mieszkańców mogło oddawać głosy w 294 komisjach wyborczych. Głosowanie zostało już zakończone, a profil Europe Elect podaje wstępne wyniki. Według nich zwolennicy niepodległości Nowej Kaledonii ponownie przegrali, za zerwaniem z Francją padło bowiem tylko 46,7 proc. spośród wszystkich oddanych głosów. Z drugiej strony jest to wzrost poparcia dla secesji o 3,1 punktów procentowych w porównaniu do plebiscytu sprzed dwóch lat.

Nowa Kaledonia to łańcuch wysp położonych na Oceanie Spokojny, około 1400 km na wschód od Australii. Francuzi zajęli ją w 1853 r. Obecnie Nowa Kaledonia zamieszkana jest przez potomków europejskich kolonistów oraz autochtonicznych Kanaków – lud melanezyjski. Ci ostatni powołali w 1979 r. Socjalistyczny Front Wyzwolenia Narodowego Kanaków, który prowadził, z wykorzystaniem przemocy, walkę o dekolonizację wysp. W latach 80 dochodziło do starć bojówek, co zmusiło władze w 1985 r. do wprowadzenia stanu wyjątkowego. W 1988 r. bojownicy Frontu zabili czterech żandarmów, a 27 wzięli jako zakładników. W wyniku szturmu francuskich zginęli wszyscy bojownicy – 19 osób i dwóch zakładników.

Krwawe wydarzenie doprowadziło do uruchomienia procesu politycznego. Referendum w sprawie niepodległości w 1987 r. zostało jeszcze zbojkotowane przez Kanaków, w wyniku czego przyniosło wynik 98 proc. głosów za pozostaniem w granicach Francji. Porozumienie polityczne z Matignon z 1988 r. zakładało odłożenie kwestii niepodległości na 10 lat. Jednak kolejne porozumienie z 1998 r. odsunęło decyzję o kolejną dekadę, podnosząc Nową Kaledonię do rangi terytorium zamorskiego o szerokiej autonomii.

Referendum odbyło się w 2018 r. i 56,7 proc. głosujących opowiedziało się wówczas przeciwko niepodległości wysp, a za utrzymaniem ich dotychczasowego statusu.

