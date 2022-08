Prawie 150 polskich strażaków wysłanych do Francji [+FOTO/VIDEO]

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej zorganizowanie grupy strażaków do pomocy przy gaszeniu pożarów w południowej Francji. Łącznie do dyspozycji zostało przygotowanych 146 strażaków i 49 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Jak czytamy w komunikacie prasowym MSWiA, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej zorganizowanie grupy strażaków do pomocy przy gaszeniu pożarów w południowej Francji. Łącznie do dyspozycji zostało przygotowanych 146 strażaków i 49 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

🇵🇱🇫🇷 146 Polish firefighters set off for France today. Due to huge forest fires, French firefighters will receive the support of two extinguishing modules #GFFFV Poland @KGPSP. More information in the announcement ⤵️https://t.co/PgMVOmOjm9 pic.twitter.com/iysYV2nJra

— Poland MOI 🇵🇱 (@PolandMOI) August 11, 2022