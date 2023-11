Wybuch pojazdu na granicy USA i Kanady – podejrzenia aktu terrorystycznego [+VIDEO]

Władze lokalne i stanowe podały, że przejścia graniczne między USA i Kanadą w pobliżu wodospadu Niagara zostały w środę zamknięte. Powodem jest ekplozja do jakiej doszło na przejściu granicznym.



Do wybuchu pojazdu doszło na Moście Tęczowym łączącym teytoria USA i Kanady w pobliżu wodospadu Niagara. Jak podała w środę France24 w wybuchu zginęły dwie osoby. Przyczyna eksplozji nie jest jasna, ale gubernator stanowa Nowego Jorku Kathy Hochul powiedziała, że ​​policja stanowa i Wspólna Grupa Zadaniowa ds. Terroryzmu FBI monitorują wszystkie punkty wjazdu do stanu.

BREAKING: Security footage shows precisely when a car exploded at the U.S.-Canadian border near Niagara Falls in what is now referred to as an attempted terrorist attack.

Amerykańskie media, powołując się na źródła w organach ścigania, podają, że w samochodzie, który przejechał przez jedno z przejść granicznych, gdzie został poddany dodatkowej kontroli, znajdowały się dwie osoby. Po kontroli samochód przyspieszył, uderzył w barierę i eksplodował – podają źródła, podkreślając, że nie jest jasne, czy eksplozja była skutkiem działania jakiegoś ładunku wybuchowego.



Biuro premiera Kanady Justina Trudeau poinformowało, że został on poinformowany o zdarzeniu i jest w kontakcie z amerykańskimi organami ścigania. Dodało, że dochodzenie wspiera wiele kanadyjskich agencji.

Świadkowie relacjonują, że słyszeli ogłuszającą eksplozję i widzieli dużą chmurę dymu w pobliżu posterunku granicznego. Ivan Vitalii, przybysz z Ukrainy, powiedział „Niagara Gazette”, że wraz z przyjacielem byli w pobliskim sklepie spożywczym po stronie amerykańskiej, kiedy zobaczyli samochód wyjeżdżający z parkingu i jadący w stronę mostu. „Usłyszeliśmy, jak coś się rozpadło – powiedział – Widzieliśmy ogień i duży, czarny dym”.

Ron Rienas z instytucji zarządzającej mostawmi w Buffalo i Fort Erie powiedział ABC News, że wszystkie cztery mosty łączące oba kraje na rzece Niagara zostały zamknięte. Dramatyczne zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych, których France24 nie zweryfikowała, miały przedstawiać gęste kłęby czarnego dymu.



