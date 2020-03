Rosja proponuje wspólne działania w celu zbalansowania rynku ropy

Jak podaje w piątek Agencja Prasowa Reuters, szef rosyjskiego funduszu inwestycyjnego chce żeby w dobie kryzysu kraje wydobywające ropę podjęły współpracę.

Kirill Dmitriev, szef rosyjskiego funduszu inwestycyjnego uważa, że kraje OPEC+ powinny współdziałać w celu zahamowania problemów ekonomicznych związanych z pandemią koronawirusa.

„Wspólna akcja państw jest potrzebna do przywrócenia ekonomii” – mówił w rozmowie z Reutersem. „Jesteśmy w kontakcie z Arabią Saudyjską i wieloma innymi krajami. Na podstawie tych kontaktów przewidujemy, że jeżeli więcej państw się zgodzi na wspólne działanie to będziemy w stanie osiągnąć zbalansowanie na rynku ropy naftowej”.

Dmitriev zaapelował o unormowanie stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską.

„Starania o przywrócenie relacji między Rosją i USA są dzisiaj tak ważne jak nigdy, zrobimy z naszej strony to co należy i będziemy mieć nadzieję, że Stany zrozumieją, że jest to konieczne”.

Jak wcześniej pisaliśmy, według prezydenta Rosji Władimira Putin pokonanie pandemii koronawirusa COVID0-19 potrwa na terenie Rosji niezbyt długo, krócej niż w innych państwach.

„Kolega uważa, że w ciągu dwóch-trzech miesięcy rozprawimy się z koronawirusem. To już jest niezła prognoza. Ponieważ w niektórych krajach mówią, że wojna z nim będzie bardzo długa. Ale kiedy my rzeczywiście wyjdziemy z tej sytuacji, a wyjdziemy na pewno, a mam nadzieję, że nawet wcześnie niż wy powiedzieliście” – powiedział Władimir w czasie środowego spotkania z przedstawicielami rosyjskich kręgów biznesowych, jak cytuje rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.

W Rosji gdzie liczba zakażonych przekroczyła już 800 znaczna większość przypadków nadal odnotowywana jest w Moskwie. W jednej trzeciej rosyjskich regionów nie wykryto jeszcze ani jednego przypadku zarażenia. Mimo to generalna kwarantanna rozpocznie się w Rosji dopiero od poniedziałku i na razie jest przewidziana tylko na okres jednego tygodnia. Od piątku natomiast zostaną wstrzymane wszystkie rejsy lotnicze do i z innych krajów. Będą przyjmowane jedynie specjalne samoloty przywożące Rosjan, których pandemia zastała za granicą.

Mer Moskwy Sobianin wezwał w środę mieszkańców innych części Rosji by nie przyjeżdżali do stolicy. „Zwracam się do czytelników mojego bloga z innych regionów. Moskwa jest zawsze gościnna i rada gościom. Ale w te dni bardzo bym zalecał wstrzymać się z odwiedzinami i nie narażać się na zbyteczne ryzyko” – napisał włodarz rosyjskiej stolicy.

Kresy.pl/Reuters