USA przygotowują się do pandemii koronawirusa

Amerykańskie władze poinformowały w piątek, że przygotowują się do rozprzestrzeniania się koronawirusa w USA – podaje agencja Reutera pisząc o przygotowaniach do „pandemii”.

W USA do tej pory stwierdzono 13 przypadków infekcji koronawirusem COVID-19 wewnątrz kraju oraz 21 przypadków przywleczonych z zagranicy, ale władze amerykańskiego systemu ochrony zdrowia już przygotowują personel medyczny na ryzyko epidemii. Nancy Messonnier, urzędniczka z amerykańskiej agencji kontroli i zapobiegania chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) powiedziała dziennikarzom, że władze chcą być przygotowane do podjęcia takich środków przeciwko epidemii, jakie podejmują kraje azjatyckie, m.in. do zamykania szkół i przedsiębiorstw.

CDC podejmuje kroki w celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej w USA potrzebnych im zasobów, współpracując z firmami, szpitalami, aptekami oraz producentami i dystrybutorami zaopatrzenia.

W piątek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesu ostrzegł, że kończy się szansa, by powstrzymać epidemię koronawirusa, w związku z tym władze państw powinny działać szybko, zanim „okno możliwości” całkiem się zamknie.

Tedrosa niepokoją przypadki zachorowań u osób, które nie były w Chinach oraz nie miały kontaktu z osobą, u której stwierdzono taką infekcję. Szef WHO zwrócił uwagę na wykrycie w ciągu ostatnich dwóch dni 18 przypadków zachorowań w Iranie oraz stwierdzeniu pierwszego zachorowania w Libanie.

Do tej pory na świecie stwierdzono 76 769 przypadków infekcji COVID-19, z czego 1200 poza Chinami. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 1021 nowych zachorowań, z czego 127 poza Chinami. Od początku epidemii zmarło 2239 osób.

