Protest afrykańskich migrantów w Izraelu stłumiony – policja użyła ostrej amunicji [+VIDEO]

Jak podają źródła policyjne i medyczne, kilkunastu Erytrejczyków ubiegających się o azyl zostało rannych w wyniku postrzałów dokonanych przez izraelską policję w Tel Awiwie. Użyła ona ostrej amunicji.



Do strzelaniny doszło w sobotę po tym, jak uliczną manifestację w Tel Awiwie postanowili urządzić przeciwnicy obecnych władz Erytrei. Do starć doszło w sobotę przed budynkeim w południowym Tel Awiwie, w którym miało odbyć się wydarzenie zorganizowane przez ambasadę Erytrei w Izraelu. Na miejsce przybyły setki migrantów z afrykańskiego kraju, którzy próbowali przerwać imprezę, podaje brytyjski “The Guadian”.



Policja uznała zgromadzenie za nielegalną demonstrację i nakazała opróżnienie ulicy. Protestujący zaczęli „rzucać kamieniami i drewnianymi deskami” w funkcjonariuszy, którzy użyli środków przymusu i ruszyli by wyprzeć zgromadzonych z ulicy. Niektórzy z migrantów zdewastowali okoliczne sklepy – podała izraelska policja.

NOW – Over 100 injured in violent clashes between Eritrean asylum seekers, security forces in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/0dNXc8LaJC

Tel Aviv: Huge street battles took place between Eritreans–many asylum seekers, making up a large part of Israel’s foreign worker population. The pro-gov Eritrean gov festival sparked anger over many leaving 150 injured and 15 in serious condition. pic.twitter.com/O4AJ9mi2qt

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) September 2, 2023