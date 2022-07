Producent Bayraktarów: nigdy nie dostarczymy dronów Rosji

Szef tureckiego koncernu Baykar Makina zapewnia, że jego firma nigdy nie dostarczała i nie będzie dostarczać dronów bojowych Rosji.

Haluk Bayraktar, dyrektor generalny tureckiego koncernu Baykar Makina, producenta m.in. latających bezzałogowców bojowych w rozmowie ze stacją CNN mówił o tym, jak jego firma współpracuje z Ukrainą i wspiera ją w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.

„Turcja i Ukraina mają strategiczny poziom relacji, szczególnie na polu przemysłu lotniczego i obronnego. To lata wysiłków. Turcja wspiera Ukrainę technologią uzbrojonych dronów. Kupujemy też od Ukrainy silniki do dronów. Zbudowaliśmy z Ukrainą relacje w oparciu o zasadę win-win, co daje przewagę obu krajom. Pod tym względem, jasno wspieramy Ukrainę” – powiedział Bayraktar.

Pytany o możliwość dostarczania produkowanych przez Baykar Makina maszyn Rosji, szef firmy zapewnił, że nigdy do tego nie dojdzie.

„Nie dostarczaliśmy im ani nie wspieraliśmy ich [Rosji – red.] czymkolwiek i nigdy nic takiego nie zrobimy. Wspieramy Ukrainę, wspieramy jej suwerenność, to, że stawia opór w obronie swojej niepodległości” – powiedział Haluk Bayraktar.

Turcja za darmo przekazała Litwie dron Bayraktar TB2 dla ukraińskiego wojska, na którego Litwini zebrali 5 milionów euro.

„Naród litewski z honorem zebrał fundusze na zakup Bayraktara TB2 dla Ukrainy. Dowiedziawszy się o tym, Baykar przekaże bezpłatnie Bayraktar TB2 Litwie i prosi, aby te fundusze trafiły na Ukrainę jako pomoc humanitarna” – poinformowała firma Bayraktar.

Jak informowaliśmy, kontrowersyjny litewski publicysta Andrius Tapinas ogłosił w swoim państwie zbiórkę pieniędzy na zakup drona Bayraktar dla Ukrainy. „Zrobiliśmy to! Prawdopodobnie po raz pierwszy obywatele jednego kraju mogą kupić i przekazać tak ciężką broń innemu krajowi. 5 milionów euro już na koncie Bayraktara. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspaniałego zakupu! Każde wasze euro to wkład w zakończenie wojny i ręka na pomoc Ukrainie” – Tapinas napisał na stronie swojej telewizji internetowej na Facebooku, jak przytoczyła w niedzielę agencja informacyjna UNIAN.

Jak informowaliśmy, w ciągu trzech dni Ukraińcy przekazali Fundacji Charytatywnej Serhija Prytuły 600 milionów hrywien na zakup dronów Bayraktar dla ukraińskich sił zbrojnych.

„Zadaniem było zebranie pieniędzy na trzy Bayraktary w siedem dni, ale zebraliśmy pieniądze na trzy Bayraktars w trzy dni. Zostało też trochę pieniędzy, więc bierzemy czwarty” – powiedział Prytula.

W kwietniu Rosja złożyła skargę do Turcji w związku ze sprzedażą dronów Bayraktar TB2 Ukrainie. Turecka firma obronna Bayraktar sprzedała drony Ukrainie mimo sprzeciwów ze strony Rosji, a przed inwazją podpisała umowę o większej koprodukcji.

CNN / Ukrinform / Kresy.pl