Szef ukraińskiego wywiadu: “Będziemy zabijać Rosjan, gdzie się da”

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego skomentował zamach na znanego rosyjskiego pisarza, a swego czasu bojownika donbaskich separatystów Zachara Prielepina.

Naczelnik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia informacji o możliwym udziale ukraińskich służb specjalnych w “likwidacji szeregu rosyjskich propagandzistów”, jak to ujęła ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy YahooNews, Budanow podkreślił, że Ukraina będzie walczyć z rosyjskim najeźdźcą aż do całkowitego zwycięstwa. „Nie kontynuujcie tego tematu. Wszystko, co skomentuję, to to, że zabijaliśmy Rosjan i będziemy zabijać Rosjan gdzie się da, aż do całkowitego zwycięstwa Ukrainy” – odpowiedział szef GUR, którego słowa zacytowała w niedzielę UNIAN.



Pytanie dziennikarza i odpowiedź Budanowa padła dzień po zamachu na znanego rosyjskiego pisarza, publicystę, a swego czasu bojownika donbaskich separatystów Zachara Prilepina. W sobotę, w obwodzie niżnonowogrodzkim doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w samochodzie, którym jechał Prilepin. W rezultacie eksplozji pisarz został ranny, natomiast zginął jego kierowca.

W sobotę pojawiały się sprzeczne informację na temat stanu rannego. Jego obrażenia mogą być jednak dość poważne, skoro Prilepin został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. W niedzielę gubernator obwodu regionu, w którym doszło do zamachu, Gleb Nikitin napisał na Telegramie, że ranny zostal już z niej wybudzony “jest świadomy, zdaniem lekarzy – jego stan jest stabilny, nastrój pogodny”.

Zachar Prilepin to 47-letni pisarz i były działacz Partii Narodowo-Bolszewickiej (NBP), a przy tym były oficer Specnazu MSW z doświadczeniem walki w dwóch wojnach czeczeńskich. NBP była organizacją, głównie młodzieżową, kiełkującą wokół innego znanego rosyjskiego pisarza Eduarda Limonowa, który do swojej śmierci w 2020 r. pozostawał jej niekwestionowanym przywódcą. Partia pozostawała w pierwszej dekadzie XXI w. najbardziej zaciętą i najbardziej radykalną opozycją wobec obozu Władimira Putina, za co jej działaczy spotkały liczne, czasem surowe represje, a partię delegalizacja w 2007 r. Narodowi bolszewicy kontynuowali działalność pod szyldem partii “Inna Rosja”, okresowo wchodząc w sojusze z liberalną opozycją. Lata działalności pisarza w NPB stały się osnową jego powieści “Sańkja”, która ukazała się w 2006 r.

W 2014 r. narodowi bolszewicy poparli działania Władimira Putina wobec Ukrainy. Sami jeszcze od lat 90 głosili konieczność połączenia Ukrainy z Rosją. Sam Prilepin był przez pewien czas dowódcą oddziału ochotników, wspierających separatystów w Donbasie. Doświadczenia te zawarł w innej swojej powieści “Niektórzy nie pójdą do piekła” wydanej w 2019 r.

W tym czasie Prilepin zdystansował się od dawnych towarzyszy. Od 2017 r. zaczął prowadzić autorski program publicystyczny w popularnej telewizji NTV – “Lekcje rosyjskiego”. W 2021 r. założył wraz z działaczami systemowej opozycji partię “Sprawiedliwa Rosja – Patrioci za prawdę”. W tymże roku został wybrany z jej ramienia do Dumy Państwowej, ale nie objął mandatu.

Prilepin nie jest pierwszym głośnym rosyjskim publicystą, człowiekiem nie biorącym bezpośredniego udziału w walkach, który stał się celem zaaachu. W sierpniu ofiarą bomby podłożonej w samochodzie została zabita Daria Dugin, publicystka, córka czołowego ideologa rosyjskiego tradycjonalizmu i imperializmu Aleksandra Dugina. Duginówna wielokrotnie opowiadała się za interwencją zbrojną Rosja na Ukrainie Rosyjska specsłużba twierdzi, że sprawcami byli Ukraińcy.

Z kolei 2 kwietnia 2023 roku w kawiarni w centrum Petersburga doszło do eksplozji ukrytej bomby, która spowodowała śmierć Maksima Fomina znanego szerzej jako Władlen Tatarski. Nagrywał on i upowszechniał materiały audiowizualne na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę popierając ją. Także i w tym przypadku Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarża o przygotowanie ładunku wybuchowego ukraińskich dywersantów.

