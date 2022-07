Litwa zaprezentowała drona przeznaczonego dla Ukrainy [+FOTO]

Siły Zbrojne Ukrainy wkrótce otrzymają drona Bayraktar TB2 z Litwy – poinformowało o tym ministerstwo obrony tego kraju.

Jak poinformowało w środę ministerstwo obrony Litwy, dron Bayraktar TB2 przeznaczony dla Ukrainy dotarł już do tego kraju. „Dziś, w środę, 6 lipca, bezzałogowy samolot bojowy został zaprezentowany litewskiej publiczności, wkrótce zostanie przekazany ukraińskim odbiorcom” – czytamy.

„Nie da się wygrać wojny jedną bronią, ale symbole są niezwykle ważne w każdej wojnie” – powiedział podczas wydarzenia minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas.

Prezentacja podarowanego przez Turcję Bayraktara TB2 odbyła się w Bazie Sił Powietrznych Litwy. Obywatele kraju mogli przez chwilę zobaczyć drona przekazanego Litwinom, którzy zbierali na niego pieniądze.

„Czyny mówią głośniej niż słowa. Mamy nadzieję, że doświadczenia Litwinów zainspirują również inne kraje” – powiedział ambasador Ukrainy na Litwie Petro Beszta. Dron wraz z amunicją został dostarczony ze Stambułu.

Turcja za darmo przekazała Litwie dron Bayraktar TB2 dla ukraińskiego wojska, na którego Litwini zebrali 5 milionów euro.

„To niewiarygodne, ale Turcja właśnie zgodziła się oddać Bayraktara, na który Litwa zebrała pieniądze, za darmo. To niesamowite! Za zebrane pieniądze kupimy potrzebną amunicję do Bayraktara, a reszta pieniędzy też pójdzie na wsparcie Ukrainy. Dziękuję, Turcjo!” napisał.

