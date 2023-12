Prezydent zawetował ustawę okołobudżetową. W tle sprawa mediów publicznych

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się do komisarz ds. sprawiedliwości, wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej, skarżąc się jej na działania rządu wobec mediów publicznych.

Jak podał portal rp.pl Jourova przybyła w środę do Polski, by spotkać się z nowym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem oraz marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. I właśnie w parlamencie grupa posłów PiS z byłą marszałek Sejmu Elżbietą Witek na czele zatrzymała Jourovą na korytarzu, by przekazać jej swoje stanowisko. "Jest pani komisarzem zajmującym się praworządnością. Oceniała pani sytuację kiedy my byliśmy przy władzy. Dzisiaj jest pani w dniu, w którym dokonał się zamach na media publicznej, na wolność słowa i na demokrację w Polsce" - Witek mówiła do eurokratki na sejmowym komentarzu. Nagranie była partia rządząca zamieściła na swoim profilu na X (dawnym Twitterze).