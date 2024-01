Prezydent: panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni, apeluję o ich natychmiastowe zwolnienie

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że skazani i osadzeni politycy PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, „są ułaskawieni” i zaapelował do ministra sprawiedliwości o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie, włącznie z uwolnieniem polityków.

We wtorek prezydent Andrzej Duda wygłosił specjalne oświadczenie. Poinformował w nim o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Podkreślił, że zastosowane przez niego w 2015 r. ułaskawienie było i jest skuteczne, a mimo to Wąsik i Kamiński zostali osadzeni w zakładach karnych. Przypomniał, że “biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, które pojawiły się w związku z zamknięciem panów ministrów do więzienia” zdecydował się na wszczęcie postępowania ułaskawieniowego w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego. Poinformował, że postępowanie zostało „w całości przeprowadzone”.

– Opinia prokuratora generalnego dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach, została do mnie dostarczona. Ubolewam nad tym, że mimo moich apeli i wprost wyartykułowanych pisemnie wniosków, prokurator generalny nie zastosował normy z art. 568 Kpk – uprawnienia, które ma do tego, aby zawiesić wykonywanie kary – powiedział Duda. Podkreślił, że prokurator generalny, a zarazem minister sprawiedliwości – Adam Bodnar, mógł zwolnić Wąsika i Kamińskiego z zakładów karnych do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego m.in. ze względów humanitarnych i ze względu na zapewnienie spokoju społecznego. Zaznaczył, że minister nie uczynił tego, mimo pogarszającego się stanu zdrowia prowadzącego strajk głodowy Mariusza Kamińskiego, gdzie potrzebna była hospitalizacja.

-Ubolewam nad tym, panie ministrze. Z ludzkiego punktu widzenia jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał się pan zachować jako były Rzecznik Praw Obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam, że nie było pana stać na ten ludzki gest – oświadczył prezydent.

– Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą – podkreślił Duda. – Apeluję do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego – dodał.

– Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego – zaznaczył prezydent Duda. Dodał też, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika “ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych”. Zaapelował również o „odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo”. Wypomniał centrolewicowemu obozowi rządzącemu, że polityk PO i były minister w poprzednim rządzie premiera Donalda Tuska, Włodzimierz Karpiński, mimo postawionych zarzutów korupcyjnych został posłem do Parlamentu Europejskiego – m.in. na skutej decyzji partyjnych kolegów.

Wcześniej ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że do prezydenta zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Załączono do nich wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego. Dodano, że „opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta”.

Dziś po południu prezydent Andrzej Duda spotkał się z Barbarą Kamińską – żoną Mariusza Kamińskiego i Romualdą Wąsik – żoną Macieja Wąsika. Po oświadczeniu głowy państwa obie zakomunikowały, że jadą po swoich mężów do zakładów karnych.

rmf24.pl / Kresy.pl