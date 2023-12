Prezydent o działaniach rządu ws. mediów publicznych: to jest anarchia, minister Sienkiewicz złamał konstytucję

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz „w sposób rażący” złamał konstytucję, a działania jego i rządowej większości w Sejmie ws. mediów publicznych „to anarchia”.

W czwartek podczas porannego wywiadu dla Radia Zet, prezydent Andrzej Duda został zapytany ostatnie zmiany w mediach publicznych, przeprowadzane w oparciu o przyjętą przez Sejm uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.

„Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj działo się, niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra [kultury, Bartłomieja – red.] Sienkiewicza złamana konstytucja” – oświadczył prezydent.

„Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też zmieniają ustawy” – zaznaczył Andrzej Duda. „Jeżeli Pan Premier, jego współpracownicy, ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować w Sejmie akt, który nie jest aktem prawnym, który nie tworzy obowiązującego prawa” – argumentował.

Prezydent przyznał też, że działania ministra Sienkiewicza „są całkowicie bezprawne działania”.

„To jest anarchia” – podkreślił. W jego ocenie, w parlamencie była możliwość zmiany prawa w normalny sposób. Przyznał też,że chciał „zmian w mediach publicznych tak jak wielu Polaków”.

„Jeżeli pan premier razem ze swoimi ministrami odbiera ślubowanie i zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa i norm konstytucji, to ja bardzo proszę, żeby to było realizowane, a nie że trzy dni później następuje rażące tego złamanie i robią to z uśmiechem na twarzy, cynicznie twierdząc, że właśnie przywracają ład” – oświadczył Duda. Przyznał też, że martwi go powstały konflikt i obecna sytuacja w budynku TVP. Dodajmy, że za poprzednich rządów Donalda Tuska, w latach 2013-2014, Bartłomiej Sienkiewicz, wieloletni funkcjonariusz i oficer Urzędu Ochrony Państwa, był ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb specjalnych. Ponadto, nowym szefem Polskiego Radia został jego bliski współpracownik, Paweł Majcher (były szef jego gabinetu politycznego i rzecznik prasowy).

Ponadto, prezydent Duda powiedział, że nie zgadza się z wyrokiem sądu, który skazał posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia za działania operacyjne podczas „afery gruntowej”. W jego ocenie nastąpiło „całkowite złamanie norm konstytucyjnych” i przypomniał, że zastosował ułaskawienie. Dodał, że to ułaskawienie cały czas jest aktem obowiązującym, w sposób „nieprzerwany i stały”, nic nie jest w stanie go uchylić, w tym żadna decyzja sądu.

“Jeżeli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce” – powiedział Andrzej Duda, mówiąc o Kamińskim i Wąsiku.

W środę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował komunikat w sprawie odwołania prezesów publicznych mediów. “Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek” – podano na platformie X. Nie wskazano jednak żadnych nazwisk.

“Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej” – stwierdzono w oświadczeniu resortu.

“Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji” – dodano.

Ministerstwo argumentowało, że “zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek”.

Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda opublikował list do premiera Donalda Tuska w sprawie mediów publicznych. “W związku z dzisiejszymi działaniami ministra kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Pana Premiera i członków Rady Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego” – napisał. “Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej” – czytamy. “Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa” – dodał.

Tusk odpowiedział prezydentowi wpisem na platformie X:

„Panie Prezydencie, tak jak już Pana informowałem, dzisiejsze działania mają na celu – zgodnie z Pana intencją – przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję”.

Wcześniej, komentując trwające wówczas działania w sprawie mediów publicznych, napisał: „Z podziwu godną gorliwością politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza. To miłe”.

