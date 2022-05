Duda: Wierzę, że między Polską a Ukrainą w przyszłości nie będzie granicy [+VIDEO]

Wierzę, że jak proroczo powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, między Polską a Ukrainą w przyszłości nie będzie granicy – oświadczył we wtorek prezydent Andrzej Duda. Prezydent wygłosił na Placu Zamkowym w Warszawie okolicznościowe przemówienie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Wierzę, że tak, jak umieliśmy przechować naszych sąsiadów, żeby mogli wrócić do swoich domów, a my pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy, wolnej, suwerennej, niepodległej, która – mam nadzieję – będzie na dziesięciolecia, daj Boże i na stulecia, państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami – Polską – jak mam nadzieję proroczo powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, nie będzie miała granicy, że tej granicy faktycznie nie będzie – oświadczył prezydent Andrzej Duda we wtorek na Placu Zamkowym w Warszawie, w czasie okolicznościowego przemówienia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

„(wierzę) Że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić” – powiedział prezydent.

„Nie mam wątpliwości, że mamy olbrzymi potencjał, tkwiący przede wszystkim w ludziach, zarówno Polakach, jak i Ukraińcach, jak też naszych sąsiadach Litwinach, Łotyszach i Estończykach” – dodał.

„Wierze głęboko, że jesteśmy w stanie, tutaj w naszej części Europy, budować wielką wspólnotę narodów, taką, o jakiej mocy uczy nas nasza historia” – podkreślił. „Niech żyją narody dawnej Rzeczypospolitej” – powiedział. „Niech Pan Bóg ma je wszystkie w swojej opiece, niech im przynosi szczęście i powodzenie, niech żyje Polska!” – dodał.

„Jakże charakterystyczny jest ten obraz, jaki widzimy dzisiejszego dnia, który wielokrotnie możemy oglądać na zdjęciach z ostatnich dziesięcioleci – władze Rzeczpospolitej wraz ze znamienitymi obywatelami stojący w cieniu Zamku Królewskiego w Warszawie. Ten obraz jednoznacznie kojarzy się z tą datą – 3 maja, rocznicą wielkiej konstytucji majowej” – powiedział Andrzej Duda.

„To właśnie ten gmach (…) symbol naszej historii patrzy dzisiaj na nas, a rok temu widział coś, co, w jakimś sensie, było swoistym znakiem opatrzności – w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy, tutaj, w jego cieniu, stali, podejmując wspólną deklarację, mówiąc o braterstwie, wolności, prawie do samostanowienia, do istnienia naszych narodów, niezgodzie na imperializm, na ograniczenia naszych państw, na ingerowanie w ich suwerenne sprawy naszych państw i narodów, sprzeciwiając się rosyjskiej okupacji wtedy – Krymu, Donbasu, Ługańska” – przypomniał prezydent.

W godzinach popołudniowych w Pałacu Prezydenckim prezydent wraz z małżonką organizuje świąteczne spotkanie. Wezmą w nim udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, organizacji społecznych, samorządów, wojska oraz służb mundurowych.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie – drugą na świecie po amerykańskiej. Święto z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ustanowiono w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, lecz ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

