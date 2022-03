Pieskow: Rosja może użyć broni atomowej

Jeśli będzie zagrożenie dla istnienia Rosji, to broń jądrowa może zostać zastosowana, zgodnie z naszą doktryną – oświadczył rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

We wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu stacji CNN. Według relacji tej amerykańskiej telewizji, „wielokrotnie odmawiał wykluczenia, że Rosja mogłaby rozważyć użycie broni nuklearnej przeciwko temu, co Moskwa postrzega jako ‘egzystencjalne zagrożenie’”. Przyznał, że Rosja może jej użyć w razie zaistnienia tego rodzaju zagrożenia dla państwa.

„Mamy doktrynę bezpieczeństwa wewnętrznego. Ona jest ogólnodostępna, można poczytać o przypadkach, w których broń jądrowa może zostać użyta” – powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie o możliwość użycia przez Rosję broni jądrowej, w kontekście wojny na Ukrainie.

„Jeśli będzie zagrożenie dla istnienia naszego kraju, to ona może zostać zastosowana, zgodnie z naszą doktryną” – oświadczył rzecznik Kremla.

Na pytanie, co rosyjski prezydent Władimir Putin uważa, że osiągnął jak dotąd na Ukrainie, odpowiedział, że „jeszcze nie osiągnął”. Twierdził też, że „specjalna operacja wojskowa” na Ukrainie „przebiega ściśle zgodnie z planami i wcześniej ustalonymi celami”. Powtórzył też, że dla Moskwy głównym celem jest „pozbycie się potencjału militarnego Ukrainy” i „batalionów nacjonalistycznych”, zapewnienie, że będzie ona „krajem neutralnym”. Ponadto, Kijów miałby zaakceptować rosyjską aneksję Krymu oraz separatystycznych republik w Donbasie jako niepodległych państw. Pieskow twierdził też, że Rosja atakują tylko cele militarne.

Przypomnijmy, że w niedzielę 27 lutego, kilka dni po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, prezydent Rosji Władimir Putin postawił w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania, do których należy broń nuklearna. Do rozkazu Putina odniosła się ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Podkreśliła, że to eskalacja konfliktu, która jest nie do zaakceptowania.

Z kolei amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego przy Pentagonie w przedstawionym w czwartek 17 marca br. w Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA raporcie o światowych zagrożeniach, oceniła, że długotrwała wojna na Ukrainie związana z okupacją części ukraińskiego terytorium przez Rosję, połączona z antyrosyjskimi sankcjami gospodarczymi, prawdopodobnie wepchnie Rosję w przedłużoną depresję gospodarczą i izolację dyplomatyczną. W dokumencie zaznaczono, że wraz z przedłużaniem się wojny na Ukrainie Rosja będzie bardziej skłonna do artykułowania gróźb użycia broni jądrowej.

CNN / Interfax / Kresy.pl