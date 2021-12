Prezydenci Litwy i Polski wyrazili pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO

Warszawscy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego o kradzież kieszonkową. Mężczyzna odmówił otwarcia drzwi, a kiedy sforsowali je strażacy, uciekł do pokoju i schował się do wersalki. Z niej również nie chciał wyjść, kolejny raz trzeba było użyć siły. Za kradzież 26-latkowi grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się od kradzieży kieszonkowej w jednej z warszawskich restauracji. Klientowi lokalu zginął portfel wraz z zawartością. Jak tylko informacja o przestępstwie dotarła do policjantów sprawą zajęli się funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego - poinformowała policja we wtorkowym komunikacie. Pierwsze podejrzenia padły na pracownika firmy oferującej szybką dostawę gotowych dań. Policjanci ustalili, gdzie mieszka 26-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna nie reagował na wezwania do otwarcia drzwi. Nie pomogło nawet ostrzeżenie, że jeżeli natychmiast tego nie zrobi to wezwana zostanie straż pożarna, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu wyważy drzwi. Kiedy już tak się stało i drzwi zostały wyważone, 26-latek uciekł do jednego z pokojów i wskoczył do wersalki. Z niej również nie chciał wyjść pomimo wyraźnych poleceń wydawanych przez policjantów. Funkcjonariusze wyciągnęli go z kryjówki.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży kieszonkowej, za co kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.