Premier Morawiecki postuluje wprowadzenie na poziomie UE czterech nowych podatków

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czasie poniedziałkowego wystąpienia w Sejmie, że do tej pory firmy złożyły już 200 tys. wniosków o pomoc. Dodał, że rząd spodziewa się łącznie 280 tys. wniosków pod koniec tygodnia. Podkreślił, że pandemia COVID-19 uderzyła w podstawy światowej i europejskiej gospodarki. „Szczególnie w gospodarkę Europy Zachodniej, w Unię Europejską. Musimy wrócić do poprzednich pomysłów, które Polska podkreślała od ponad dwóch lat, takich jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, podatek od śladu węglowego czy podatek od wielkich korporacji międzynarodowych, unikalnego pomysłu Grupy Wyszehradzkiej” – powiedział premier. Zaznaczył, że wspomniane podatki doprowadziłyby do wzmocnienia budżetu UE.

Zdaniem premiera „te pomysły mogą spowodować, że do budżetu UE wpłyną dziesiątki miliardów euro nowych środków na walkę z koronawirusem”, co podkreślił podczas poniedziałkowego wystąpienia w Sejmie. Miał na myśli pomysły wprowadzenia podatku cyfrowego, podatku od transakcji finansowych, podatku od śladu węglowego oraz podatku od wielkich korporacji międzynarodowych, które miałyby zostać ustalone na poziomie Unii Europejskiej – informuje „Business Insider”.

Do pomysłu premiera odniósł się krytycznie kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. „Trzy nowe podatki centralizowane na poziomie UE. Ta propozycja bezpośrednio uderza w rację stanu. Polski patriota nigdy nie będzie wspierał budowania ogólnounijnego systemu podatkowego, bo to tworzenie finansowych podstaw pod unijne superpaństwo, które jest alternatywą dla Polski” – napisał wiceprezes Ruchu Narodowego na Twitterze.

„Od momentu wejścia Mateusza Morawieckiego do polityki nie raz wskazywałem, że w kluczowych sprawach przyjmuje on sposób myślenia globalistów. Mam wrażenie że większość uważała, że przesadzam. Tymczasem pod patriotyczną maską zawsze było dyskretne wsparcie agendy globalistów” – podkreślił Bosak. „Wystarczy przypomnieć sobie jego wypowiedzi z okresu kiedy jeszcze był doradcą premiera czy ministrem finansów, podejście do agendy globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, międzynarodowych paktów migracyjnych (Marakesz, GCM), Konwencji Stambulskiej, banków, OSF itp. itd.” – dodał.

Próby wprowadzenia wspomnianych podatków występowały wcześniej na płaszczyźnie poszczególnych państw narodowych. Podatek cyfrowy został wprowadzony m.in. we Włoszech i Francji. Dyskusje nad jego wprowadzeniem mają miejsce także w Polsce.

