Mosbacher straszy ws. podatku cyfrowego. „USA nie pozostaną bierne”

Na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w poniedziałek ukazał się artykuł ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher, w którym zaapelowała ona, by Polska zaczekała z wprowadzeniem podatku cyfrowego do wypracowania przez OECD propozycji w tej kwestii. Amerykańska dyplomatka zasugerowała, że jeśli Polska jednostronnie wprowadzi taki podatek, USA „nie pozostaną bierne”.

Zdaniem Mosbacher podatki od usług cyfrowych są wymierzone lub mają nieproporcjonalnie duży wpływ na wiodące amerykańskie firmy technologiczne. W jej opinii zniechęcają one do prowadzenia inwestycji w technologie i innowacje, wbrew deklaracjom rządów o chęci przyciągania inwestycji. „Koniec końców – szkodzi to ich własnym gospodarkom” – przekonuje amerykańska dyplomatka w Rzeczpospolitej. Jednocześnie Mosbacher postraszyła odpowiedzą USA w razie wprowadzenia takiego podatku. „Jak mogliśmy się przekonać po reakcji na ostatnią zmianę podatkową we Francji, Stany Zjednoczone nie pozostaną bierne w obliczu dyskryminacji naszych firm” – napisała.

Amerykańska ambasador jest także zdania, że jednostronnie wprowadzane podatki cyfrowe mogą skomplikować negocjacje wielostronne dotyczące „bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego” toczące się z udziałem USA w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). „Jestem przekonana, że Polska będzie naszym sojusznikiem w procesie modernizacji globalnego systemu podatkowego, podobnie jak w wielu innych obszarach. Zachęcam Polskę do utrzymania tego kursu i wsparcia procesu OECD” – napisała Mosbacher.

W swoim artykule amerykańska dyplomatka przekonywała, że USA i Polska współpracują na polu obronności, dywersyfikacji źródeł energii w Polsce oraz wymiany handlowej. Według niej amerykańskie inwestycje w Polsce sięgające 43 mld dolarów były „w znacznej mierze możliwe dzięki atrakcyjnemu klimatowi inwestycyjnemu panującemu w Polsce, który sprzyja transferowi technologii i innowacjom”, w tym w sektorze cyfrowym. „W ich efekcie powstają wysokopłatne miejsca pracy i pozwalają one naszym gospodarkom lepiej konkurować – i wygrywać – na dzisiejszym konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku” – uważa Mosbacher. W kontekście rezygnacji przez Polskę z jednostronnego wprowadzenia podatku cyfrowego amerykańska ambasador roztoczyła wizję Polski jako przyszłej „europejskiej Doliny Krzemowej”, o ile powstaną warunki, „aby nasi decydenci podejmowali właściwe decyzje już teraz”.

Przypomnijmy, że we wrześniu ub. roku wiceprezydent USA Mike Pence przebywając w Warszawie ogłosił, że Polska zrezygnowała z wprowadzenia podatku cyfrowego.

